Victorii la handbal și fotbal pentru sportivii CS Ariceștii Rahtivani

Clubul Sportiv C.S. Ariceștii Rahtivani a avut parte de un sfârșit de săptămână plin de succese, bifând două victorii importante în competițiile de handbal și fotbal.

La handbal, în etapa a II-a a Campionatului Național de Handbal Juniori 3 feminin, micile handbaliste au strălucit în sala nouă de sport din complexul Trestioreanu.

Ele au trecut categoric de echipa HC Activ CSO Plopeni, cu scorul de 30-18, oferind publicului prezent un adevărat spectacol sportiv.

Rezultatul confirmă pregătirea bună a fetelor și munca depusă de antrenorul Silviu Stănescu, care a condus echipa cu încredere spre o victorie clară.

Tot sâmbătă, echipa de fotbal a clubului a obținut o altă victorie categorică. În etapa a VI-a din Liga a 5-a, fotbaliștii din Ariceștii Rahtivani s-au impus pe teren propriu cu 5-0 în fața formației Genessis Filipeștii de Pădure