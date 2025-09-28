E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani, eveniment organizat de autoritățile locale pentru ploieșteni. Începând cu data de 10 mai, când a fost primul weekend care a marcat acest eveniment, și până pe 28 septembrie, ultima zi a evenimentului verii la Ploiești, timp de 21 de weekenduri Bulevardul castanilor a fost animat ca niciodată.

Trăgând linie, a fost o vară controversată la Ploiești. În timp ce unii s-au bucurat weekend de weekend de activitățile de pe Bulevardul Castanilor, alții au criticat aspru măsura luată de municipalitate, de a închide, în fiecare weekend, principala arteră a orașului.

S-au ținut concerte, s-a dansat, s-a făcut sport, s-au întins mese cu produse culinare care mai de care mai variate. Ca niciodată, ploieștenii au avut toată vara ce face în orașul lor. Și, cu toate acestea, tot nu a fost bine.

Că de ce nu s-a organizat în Parcul Municipal Vest. Personal, cred că dacă ar fi fost organizat acolo, evenimentul nu ar mai fi avut același „răsunet”. Mult mai puțin accesibil, Parcul Municipal Vest nu ar fi fost atât de atractiv pentru miile de ploieșteni care au ieșit, în fiecare weekend, pe bulevard.

În plus, cei care s-au bucurat într-adevăr de evenimente, nu sunt atât de vocali ca cei care au fost nemulțumiți de acestea. Din această cauză raportul pare inversat, adică pare că cei nemulțumiți sunt mai mulți. Îmi place să cred că este invers doar că cei mulțumiți sunt mai puțin vocali.

A fost bine

Am avut activități, concerte frumoase, pentru toate gusturile și pentru toate vârstele. Iar, ca remarcă personală, îmi pare rău că am ratat Retrologia. Asta a fost. Nu am fost în oraș în weekendul cu pricina.

Copiii au avut ce face, fie că au ieșit la plimbare cu bicicleta, trotineta sau rolele sau că au „tras la poartă”, în locurile special amenajate pentru activitățile sportive.

Am avut parte, într-un loc accesibil, de a degusta mâncăruri specifice altor culturi, chiar la noi, în Ploiești, cu ocazia festivalurilor culinare desfășurate în cadrul Republicii de sub Castani. Mai mult decât atât, weekend de weekend, comercianții au putut veni pe bulevard și, astfel, agenții economici au putut realiza venituri suplimentare.

Poate că unii nu consideră asta un plus, ba din contră, dar, pentru economia locală este un adevărat plus. Mai mulți bani la afacerile locale înseamnă mai mulți bani la bugetul local. Deci suntem pe plus și aici.

Nu în ultimul rând trebuie amintit plusul de imagine pe care Ploieștiul, „orașul gri”, l-a câștigat. În sfârșit se întâmplă și la noi ceva, nu doar cea mai lungă shaorma din țară sau Cătunelul Copiilor. Reamintesc faptul că nu doar nevoile bazale trebuie satisfăcute.

Nu a fost bine

Iarba de pe Bulevard, spun unii, a dispărut din cauza traficului. Nu se ia în considerare nici seceta și nici faptul că, an de an, excrementele ciorilor fac ravagii pe spațiul verde de acolo.

A fost zgomot în apropierea Spitalului de Pediatrie și, în plus, locatarii din vecinătatea bulevardului au fost deranjați. Da, a fost zgomot, dar nu a fost ca și cum a durat până târziu, în noapte. La maxim ora 23:00 – 23:30 deja era liniște. Și spun asta ca locatar al zonei respective, nu „din auzite”.

Mai mult deranj fonic produc nunțile sau priveghiurile care se petrec cu boxe la maxim date în curțile unde se adună toți. Și acelea nu se opresc la ora 23:00.

„Cu banii ăia făcea primarul altceva”. Ce? Subvenție la căldură? Nu ajungeau nici pentru o lună. Asfaltarea orașului? Din nou erau insuficienți. Și exemplele pot continua…

Banii pentru Republica de sub Castani, mult mai puțini decât își închipuie unii, au fost folosiți pentru ploieșteni. Pentru acei ploieșteni care chiar își doresc ceva pentru orașul lor. Și eu au apreciat și s-au bucurat de acest eveniment. Da, mai există și ploieșteni care știu să aprecieze și altceva decât strictul necesar.

Republica de sub Castani s-a încheiat. De mâine totul va intra în ritm normal și de săptămâna viitoare nu va mai fi închis bulevardul în weekend. În sfârșit, cei care au contestat aceste evenimente au ocazia să se bucure. Oare o vor face?

Cel mai probabil nu, pentru că, dacă nu mai este Republica de sub Castani să-i deranjeze, cu siguranță vor găsi altceva. Pentru că, nu-i așa, trebuie să fim în permanență nemulțumiți.

Și dacă nu, luna viitoare vor începe discuțiile referitoare la organizarea Târgului de Crăciun. Urmează o nouă șarjă de ce ar fi trebuit făcut cu banii respectivi. Dar asta este… nu ai cum să mulțumești pe toată lumea, orice ai face.

Concluzii

Noi ne-am bucurat de Republica de sub Castani chiar dacă nu am fost în fiecare weekend. Da, îmi doresc să se repete și anul viitor și, mai mult, evenimentele desfășurate să fie mai complexe, artiștii invitați mult mai mulți. Și anul viitor îmi voi programa mai puține weekenduri în afara Ploieștiului. De ce? Pentru că voi avea pentru ce să rămân aici. 😉