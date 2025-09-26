Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au năvălit cu o amendă de peste 260.000 de lei aplicată Primăriei Ploiești care ar fi distrus spațiul verde. Este o sancțiune mai mult decât dublă față de cea mai mare amendă data vreodată unei rafinării pentru poluare.

Unul dintre cele mai interesante subiecte ale săptămânii a fost fapta de vitejie comisă de Garda de Mediu Prahova, pentru că iarba de pe Bulevardul Independenței din Ploiești a fost ”distrusă” de evenimentele organizate de municipalitate (Republica de sub castani), Garda de Mediu Prahova a simțit nevoia nu doar să se afirme, ci chiar să le arate prahovenilor că există, amendând primăria cu nu mai puțin de 261.370 de lei (detalii AICI).

La cât de surdă este Garda de Mediu la sesizări, eram tentați să credem că o fi fost desființată de Bolojan, ca să mai reducă din cheltuielile bugetare.

Sătule de un oraș gri, în care, până anul trecut, din Primăria Ploiești tot ce a ieșit a fost damful de alcool ”edilic”, acum, când în sfârșit municipalitatea a fost dezalcoolizată și pare să iasă din sevraj, ”hoardele” de ploieșteni au dat năvală pe ”superbul” (aka inexistentul) gazon de pe bulevard, dornice să simtă că trăiesc. Au zis oamenii că nu e deloc rău să nu mai plece în weekenduri către Capitală, Brașov sau chiar Târgoviște, bucurându-se că și orașul lor prinde viață.

S-au bucurat weekend de weekend mii de ploieșteni că au ce face în acest oraș, că pot asista la câteva concerte, că pot face sport de masă, că pot participa la activități culturale

Locul emblematic al Ploieștiului a prins viață. Asta vine la pachet și cu câteva neajunsuri, dar nu poți să îi mulțumești pe toți, indiferent ce ai face. Important este să vezi plusurile fiecărei acțiuni și să remediezi apoi ce a fost în neregulă. Și ar mai fi de remarcat faptul că cei care au ieșit pe bulevard au avut un comportament civilizat, cei mai mulți plimbându-se pe trotuare sau pe carosabil. Cele câteva terase nu au comis vreo nenorocire pe un spațiu presupus verde, care oricum poate fi oricând refăcut fără costuri semnificative.

Desigur, au fost și nemulțumiți, unii au fost deranjați de zgomotul bucuriei, subvenționații de cheltuirea banului public, fără să se gândească la cei care plătesc aceleași taxe și impozite, dar nu primesc subvenții, alții că nu se repară drumurile. Deh, fiecare cu prioritățile lui.

Ce pare a fi mai greu de înțeles este că o comunitate ca a noastră nu are priorități unitare. Nu poți da doar subvenții și în rest să nu se întâmple nimic, nu poți repara doar drumuri, nu poți să faci câte una și pe restul să le pui în așteptare pentru când s-o putea.

Avem nevoi diferite, există capitole bugetare diferite și toate trebuie armonizate astfel încât să nu ne ocupăm doar de unele categorii iar pe celelalte să le neglijăm. Repet, (aproape) toți plătim taxe și impozite și toți avem nevoi și așteptări, unii pe partea de utilități, alții pe confort urban, alții pe activități culturale și de timp liber etc..

Dincolo de toate, toți, fără excepție, avem o problemă comună și extrem de gravă: POLUAREA. Incidența crescută a cazurilor de cancer este dovedită de statisticile Ministerul Sănătății. Cauza este evidentă. Zi de zi, dar mai ales noapte de noapte, suportăm putoarea unei industrii de care avem nevoie, pe care nu o dorim distrusă, dar care are obligații în privința mediului.

În mod constant, desconsiderând legislația, marii agenți economici din petrochimie poluează. Și nu doar de miros este vorba, pentru că-putoarea degajată vine la pachet cu zeci de substanțe periculoase. Primim lunar mii de sesizări pe care le reunim în articole aproape zilnice. Și noi locuim tot aici, inhalând permanent această otravă. Aceleași sesizări merg și către Garda de Mediu Prahova.

Vi se pare că s-a schimbat ceva? Ați văzut comunicate despre acțiuni în timp real? Amenzi? Glume… Abia după ce s-a stârnit bâlciul legat de excesul de zel al Gărzii de Mediu de pe bulevard, unde a fost distrusă iarba (deja uscată), abia atunci au emis ”la mișto” două comunicate despre alte sancțiuni. Puneți în balanță cea mai mare amendă dată unei rafinării pentru poluare, care este de aproximativ 100.000 de mii de lei (bani de semințe pentru rafinării) și peste 260.000 de lei amendă pentru Primăria Ploiești din cauza afectării spațiului verde.

„Pentru faptele constatate, la încheierea controlului din data de 15.09.2025, a fost aplicată o sancțiune contravențională Autorității administrației publice locale a municipiului Ploiești, în cuantum de 261370 lei, în conformitate cu prevederile art. 3, alin.1, lit. f, pentru nerespectarea art.5, lit. d, coroborat cu art.18 alin.7 din Legea nr. 24 din 2007 privin2d reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Garda de Mediu la solicitarea Observatorului Prahovean.

Citește și reacția primarului Mihai Polițeanu: ”Garda de Mediu este o instituție de clovni”

Nu poți să nu remarci ”grija” Gărzii de Mediu Prahova față de condițiile în care viețuim și viermuim în această comunitate. Și dacă tot remarci asta, cu siguranță remarci și felul disproporționat în care aplică legea. Modalitatea de acțiune poate fi lejer asimilată abuzului în serviciu, caz în care un procuror mai vioi ar intenționa să își vâre nasul. Ar fi interesant de văzut cine și ce mână în luptă Garda de Mediu.

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat public că această amendă este contestată în instanță. Dacă municipalitatea a greșit, atuncă e bună de plată, dacă nu… cine de la Gardă plătește??? Și cum? De menționat că, atunci când spun că municipalitatea este bună de plată, asta se traduce prin faptul că noi toți ploieștenii suntem buni de plată, achitându-se totul de la bugetul local.

Ce vă deranjează mai mult: iarba (vezi Doamne!) distrusă de pe bulevard sau faptul că inhalăm toți ortava emanată zilnic de marii poluatori? Nu de alta, dar după sancțiunile aplicate de Garda de Mediu Prahova se pare că luarea în picioare a clorofilei, suprimarea procesului de fotosinteză și degajarea de oxigen de la procesele biologice de pe o porțiune de bulevard e de 2,6 ori mai periculoasă decât ce inhalăm de la rafinării. A naibii chimia asta… și biologia… și mai ales Garda de Mediu Prahova.