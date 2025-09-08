Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu o dezorganizare totală în ceea ce privește festivitățile de deschidere. În timp ce unele școli au început ca de obicei, la altele, profesorii nici măcar nu s-au prezentat la școală.

- Publicitate -

Părerile sunt împărțite și în rândul profesorilor. Dacă unii au ales să intre la clasă şi să-şi primească elevii ca în fiecare an, alții au refuzat să intre la ore sau să participe la festivitățile de deschidere a anului.

„Nu particip la boicot. Nu consider că așa se rezolvă lucrurile. Protestele și boicotul sunt ale sindicatelor, nu ale noastre, ale învățătorilor și profesorilor. Eu, și mulți alți colegi ai mei, ne vedem de treabă în continuare”, a declarat un cadru didactic din cadrul unei școli din Ploiești.

O învățătoare la clasa a II-a a pregătit sala de clasă pentru elevii ei cu câteva zile înainte de data de 8 septembrie. A aranjat băncile și le-a pregătit copiilor mici surprize. „Nu am eu treabă cu protestele. Copiii nu au nicio vină. Abia îi aștept să vină la școală. Consider că menirea noastră, a cadrelor didactice, este aceea de a-i susține și de a-i învăța. Mai mult decât atât, consider că noi și ei formăm o echipă. Sunt vremuri grele pentru toți. De ce ar trebui să fie ușoare pentru noi?”, a comentat aceasta.

Educație Cum se modifică examenul de bacalaureat în 2026 Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea 2026, a fost publicat în Monitorul Oficial. Sunt aduse precizări importante pentru elevi și profesori în ceea ce privește...

- Publicitate -

Un alt profesor, al unui colegiu din Ploiești, s-a declarat susținător al protestelor. „Nu putem accepta această bătaie de joc la adresa noastră, a profesorilor. Și așa, ne-au încărcat cu fel de fel de sarcini care nu ar trebui să fie la noi, la profesori. Statistici, evidențe, rapoarte… am ajuns să facem mai mult birocrație decât să ne facem meseria. Acum vin cu măsuri de austeritate, tot împotriva noastră. Nu, chiar nu este de acceptat așa ceva!”, a concluzionat acesta.

Părinții care condamnă protestele profesorilor sunt mai numeroși

Dar nu doar în rândul profesorilor părerile sunt împărțite. Părinții sunt și ei împărțiți în două „tabere”. Pe de o parte sunt cei care spun că îi înțeleg pe profesori, de cealată parte se situează cei care îi condamnă. Aceștia din urmă fiind mai numeroși.

„De ce atâta dezinteres față de elevi? Ce vină au copiii? A făcut cineva o socoteală cât câștigă, de fapt, un profesor? Nu vorbim aici de salarii, norme, bonusuri. Hai să calculăm puțin cât câștigă lunar un profesor din meditațiile pe care le dă, și pe care nu le declară. Chiar au tupeu!”, a declarat un părinte al unul copil de clasa a X-a.

- Publicitate -

Pregătirile în particular se pare că reprezintă motivul principal pentru care părinții sunt nemulțumiți de protestele profesorilor. „Nu se ocupă de copii la ore. Le predau așa, ca să fie… dacă vrea vreunul să învețe ceva, trebuie să meargă în privat, la pregătire, cu profesorul respectiv. De ce nu fac la clasă cum fac la meditații? Ca să oblige copiii să meargă la pregătiri, de-aia! Și acum s-au găsit să protesteze…”, a comentat un alt părinte, care are copilul elev la o școală de top din Ploiești.

„Nu este normal ca, un copil, să trebuiască neapărat să facă pregătiri în particular pentru a-și asigura o notă bună la examene. Nivelul profesorilor la clasă este sub orice critică. Nu-și dau interesul, nu au nicio treabă. Bine că îi interesează protestele…”, s-a arătat revoltat tatăl unui elev de clasa a VIII-a.

Elevii sunt cei care habar nu au ce se întâmplă

Majoritatea elevilor nu au habar de ceea ce se întâmplă. Au auzit, cumva, tangențial, că profesorii, sau cel puțin unii dintre ei, boicotează prima zi a anului școlar. Nu știu pentru ce exact și nici nu se arată interesați.

Opinii Voxpublica Început de an școlar. Inspirație, nu politică! Decât un primar obosit sau un politician în căutare de popularitate, mai bine o ora de dirigenție cu un invitat din domeniul sportului, antreprenoriatului...

- Publicitate -

„Eu am intrat acum în clasa a XII-a. Deja fac pregătiri de anul trecut pentru BAC. De anul acesta mama spune că mai trebuie să îmi bage pentru facultate. Sper doar să nu continue și să nu mă încurce protestele. Sau să decaleze examene sau mai știu eu ce. Nu-mi doresc decât să scap!”, a povestit o elevă. „Nu e ca și cum merg la școală că învăț ceva. Doar trebuie să fiu prezentă. Pentru examene oricum pregătirile sunt de bază. Fără ele…”, a mai completat aceasta.

Un elev de clasa a VII-a a auzit de la părinți că profesorii protestează. „Abia aștept să merg la școală și să stau degeaba! Sper să nu facem ore și să ne lase să facem ce vrem”, comentează el nevinovat, neștiind că este vorba de prima zi de școală când, oricum, nu făceau prea multe. Adevărul este că, la 13 ani, gândul nu le stă deloc la carte… cel puțin celor mai mulți.

„Eu am intrat clasa a VIII-a acum. Fac pregătiri, nu mă interesează dacă facem sau nu ore, oricum nu învăț mare lucru acolo. Important este să nu continue și să ne afecteze examenele. Trebuie să putem să ne vedem în continuare de ce avem de făcut”, a declarat o elevă, în drum spre școală, în prima zi a anului școlar 2025-2026.

- Publicitate -

În Ploiești, boicotul primei zi de școală a profesorilor nu a fost așa răsunător cum anunțau sindicatele în țară. Majoritatea cadrelor didactice au mers la școală și și-au ținut activitățile, ca în mod normal. Unele unități de învățământ au renunțat la festivitățile de deschidere a anului școlar sau le-au scurtat. Profesorii însă și-au primit elevii cu brațele deschise și se arată dornici de începerea anului școlar 2025-2026.