Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu 261.370 lei pentru afectarea spațiului verde de pe bulevardul castanilor în timpul desfășurării evenimentelor estivale.

Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean  LIVE de joi, 25 septembrie, Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu, au reacționat acid la sancțiunea aplicată de comisarii gărzii de mediu Primăriei Ploiești.

”Cea mai mare amendă pe care Garda de Mediu a aplicat-o unei rafinării a fost de 100.000 de lei. Pe primărie a amendat-o dublu. Culmea ironiei este faptul că tot noi o vom plăti” a spus  Claudiu Vasilescu.

”Mi se pare incredibil ca într-un  oraș atât de poluat precum Ploieștiul, garda de mediu să amendeze cetățenii pentru că s-a uscat iarba din cauza secetei. La fel de bine ar putea da o amendă și pentru Sala Sporturilor, unde și acolo e iarba uscată. Asta se întâmplă în timp ce zilnic reclamăm mirosul insuportabil din Ploiești” a precizat și Mihai Nicolae.

Viața Prahovei

Cine sunt câștigătorii invitațiilor la Karpatia Horse Show

Observatorul Prahovean, în parteneriat cu Karpatia Horse Show, a oferit cititorilor săi cinci invitații duble la evenimentul toamnei, care va avea loc weekendul acesta,...
Alte subiecte abordate în podcast au fost:

  • De ce seacă lacurile de acumulare din Prahova
  • Pactul de la Ploiești Polițeanu-PNL-PSD-PNL-AUR-USR a expirat
  • Drumurile din Dâmbovița, mai bune decât cele din Prahova

    Emisiunea poate fi urmărită aici:

