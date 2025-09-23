Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor de turism din România. Cu o istorie de aproape 23 de ani, Alltur, înfiinţată de prahoveanul Liviu Cîrstea, Alltur a crescut în fiecare an, s-a extins și, în momentul de față, se bucură de un renume de excepție printre clienții și furnizorii de turism din întreaga lume. „Ne bucurăm de o mare încredere, atât în fața turiștilor care au mers cu noi, cât și în fața touroperatorilor față de care ne-am achitat întotdeauna la timp, fără măcar o zi de întârziere”, spune, cu mândrie Liviu Cîrstea.

În cadrul campaniei „Antreprenori de Succes”, desfășurată de Observatorul Prahovean, am mers să stăm de vorbă cu cel care a pus bazele Alltur, pentru a vedea cum a început și s-a dezvoltat un business care rezistă pe piața românească de turism de peste 20 ani. Și asta, mai ales în condițiile în care în anul 2020 turismul a fost pus la pământ de pandemia de Covid.

Cine este Liviu Cîrstea: de la Valea Doftanei, la agent imobiliar în București

La 52 de ani, Liviu Cîrstea poate spune despre el că este un antreprenor complet și complex. Este căsătorit și are două fete, este proprietarul agenției de turism Alltur și, în momentul de față dezvoltă un complex turistic la Valea Doftanei.

A ajuns aici, așa cum spune el, de la zero, „ba chiar de la minus”, neavând capital ci doar o dorință enormă de a reuși în viață.

„M-am născut la Valea Doftanei. Am crescut acolo, am făcut primele opt clase acolo…”, își începe povestea Liviu Cîrstea. Apoi a plecat la liceu în Sinaia, perioadă despre care o consideră cea mai frumoasă din viața lui. „Majoritatea prietenilor mei actuali cei mai buni sunt din foștii mei colegi de liceu”, mărturisește el.

După liceu, a urmat, în 1992, plecarea la București, la facultate, la Academia de Studii Economice – specializarea marketing, facultate pe care a urmat-o timp de cinci ani, fiind ultima promoție care a prins învățământul de cinci ani. Bucureștiul este orașul care l-a și adoptat, unde s-a căsătorit. și unde își desfășoară activitatea în prezent.

A lucrat încă din timpul facultății pentru a se putea întreține. A fost agent imobiliar și, spune el, „am avut norocul să fiu chiar unul bun”. I-a mers foarte bine, prinzând exact perioada de boom imobiliar de după Revoluție, când se tranzacționau foarte multe apartamente. Atât de bine i-a mers încât, „în anul al doilea de facultate i-am cumpărat mașină tatălui meu”, își aduce aminte antreprenorul.

A lucrat pentru unele dintre cele mai mari agenții imobiliare din București și a avut mare succes. „Eram foarte bine plătit dar nu aveam niciodată bani… pentru că aveam mulți prieteni”, își aduce el aminte. Cu toate acestea recunoaște faptul că respectivii prieteni nu au uitat nici în ziua de astăzi ajutorul pe care el li l-a oferit în momentele în care ei au avut nevoie.

Banii au fost cei care l-au oprit în București deși, așa cum el însuși recunoaște, nu-i plăcea deloc. „M-am obișnuit să câștig, să am unde să cheltui banii, plus că mi-am dat seama că nu găsesc nicăieri oportunități ca în București”, mărturisește, cu sinceritate, Liviu Cîrstea. Așa că Brașovul, orașul unde își imagina în liceu că se va stabili, i s-a șters din planul de viață. „Mi-am dat seama că Bucureștiul era de departe cea mai bună variantă din România”. Și cum afirmă faptul că, indiferent de oprtunități, el nu ar putea niciodată să plece din România, a ales să rămână la București.

Liviu Cîrstea și experiențele ulterioare: trader pe Bursă și director de publicitate

După experiența de agent imobiliar, a urmat cea de trader în cadrul Bursei Rasdaq. „Imediat după facultate am lucrat în brokeraj. Am fost trader de Rasdaq”, își amintește antreprenorul. Și-a desfășurat activitate de broker în perioada 1997-1998.

Atunci când, în 1998, a picat Bursa, nu a stat să piardă timpul și s-a reorientat spre publicitate. Așa că, de la bursă, s-a angajat la departamentul de publicitate în cadrul unui trust de presă, Curentul, cu sediul în București. „Încă din prima săptămână am reușit să semnez un contract valoros de publicitate, cred că de vreo 30-35.000 de dolari, cu Connex, cum era pe atunci actualul Vodafone”. Așa și-a demonstrat valoarea și în domeniul publicității, ceea ce a dus la promovarea lui rapidă până în funcția de director al departamentului de publicitate al trustului respectiv de presă.

Acela a fost și momentul când a întâlnit-o pe cea care urma să-i devină soție, care era directoarea departamentului financiar-contabil. În prezent au aproape 24 de ani de căsătorie.

Când au început probeleme financiare ale trustului de presă Curentul și a început să nu mai încaseze comisioanele din contractele pe care le aducea, a ales să plece. Și, astfel, în 2002, a terminat și cariera în publicitate.

Cum a fost înființată, în 2003, agenția de turism Alltur

Odată cu plecarea din publicitate, lui Liviu Cîrstea i s-a arătat șansa de a face ceea ce și-a dorit dintotdeauna să facă, așa cum singur spune, turism. „De când eram mic îmi doream să fac turism. Dar viața m-a dus în alte direcții…”, mărturisește antreprenorul.

Așa că, la început, în 2002, s-a asociat în firma de turism a unei prietene. Lucrurile nu au mers însă așa cum trebuiau, din punctul lui de vedere, așa că a preferat să se retragă din parteneriat cu riscul de a pierde banii pe care îi adusese în firmă cu ocazia acestei asocieri.

„Așa că, în februarie 2003, am deschis firma Alltur. (…) Am plecat de la zero, poate chiar de la minus, pentru că am plecat fără bani”, a povestit Liviu Cîrstea. Fiind însă de formare economist, cu vastă experiență anterioară în domenii financiare și de publicitate, a pus la punct planuri de afaceri realiste. Nu numai că le-a respectat, dar le-a și depășit.

„Nu vreau să mă laud, dar în primii cinci ani de la deschiderea agenției, am mers în progresie geomerică (din punct de vedere al profitului – n.r.)”, mărturisește el.

Care a fost secretul? „Eu făceam ceea ce nu făceau alții”, detaliază proprietarul Alltur. S-a implicat permanent în activitatea firmei. Își scotea singur rapoartele de activitate. „Știam tot ce mișcă (în firmă – n.r.). Practic firma nu putea scăpa direcția în stânga sau în dreapta. Dacă observam că direcția nu era bună, imediat o schimbam”, povestește el.

Având în spate experiența anilor de publicitate, Liviu Cîrstea a știut exact cum să-și promoveze afacerea astfel încât publicitatea să dea rezultate. „În plus, pentru mine era foarte importantă imaginea firmei. (…) Acesta a fost atuul nostru”, este de părere proprietarul Alltur.

Avantajul Alltur: Consultanța oferită clienților

„Acum 20 de ani un turist nu găsea pe internet toate informațiile de care avea nevoie”, își amintește Liviu Cîrstea. Și, astfel, determinantă era discuția cu agentul de turism care, la Alltur, nu era doar agent, ci era cu adevărat un consilier de turism.

„Foarte mulți oameni veneau pe atunci în agenție să discute, să te cunoască, să te vadă la față… Voiau să vadă dacă pot avea încredere în tine, dacă își pot bune baza în tine. Noi avem, chiar și acum, sloganul „Alltur, agentul tău de turism”, dar el nu este doar un slogan. Noi am încercat să inducem ideea de consiliere și că tu, ca și client, trebuie să ai un agent care să te reprezinte, să muncească în locul tău…”, spune Liviu Cîrstea.

Au dezvoltat o practică diferită față de alte agenții. La începutul anului, clientul venea în agenție și discuta cu agentul ce anume își dorește: număr de vacanțe, structura grupului și bugetul de care dispune. Agentul Alltur, stătea de vorbă cu clientul și îi organiza vacanțele exact pe profilul creionat de turist. Și toți agenții Alltur erau foarte bine pregătiți. Știau clar ce li se potrivește turiștilor tineri, care vor să se distreze și caută viață de noapte. De asemenea, știau ce să recomande turiștilor cu familii cu copii.

„Agenții mei știau absolut tot ce era în oferta noastră. Toți au mers în infotrip-uri pentru infotrip-uri ca să cunoască exact ceea ce ofereau turiștilor”. Astfel, clientul pleca din agenție știind că agentul, în baza comisionului pe care știa din start că îl plătește, îi caută și îi găsește cea mai bună variantă pentru dorințele lui.

„De la început am investit în oameni. Agenții mei au fost în toate infotrip-urile posibile, și nu au fost doar pe Bulgaria, Grecia și Turcia. Agenții mei au fost în Dubai, au fost în Republica Dominicană, în Maldive, în Mauritius. Și chiar știau (ce vând – n.r.)”, mărturisește antreprenorul. Și, astfel, a reușit Alltur să pătrundă pe piață și să-și consolideze imaginea de agenție de turism de încredere.

„Am reușit să ne fidelizăm clienții și, în plus, aceștia ne-au adus, prin recomandările lor, și alți clienți. Așa ne-am câștigat imagine bună, încredere și ne-a mers bine, și mie, și firmei, și angajaților”, a povestit proprietarul Alltur.

A mers atât de bine încât, povestește antreprenorul, în anul 2008 nu știa ce să facă cu banii. „Am vrut, încă de pe atunci, să cumpăr teren la Valea Doftanei dar nu ne-am înțeles cu proprietarul respectiv atunci”, spune el. Simțea, că nu va fi un trend care să se mențină atât de sus tot timpul, așa că încerca să securizeze, cumva, viitorul.

Cum a afectat internetul agențiile de turism

Atunci, înainte de 2010, era altceva. Clientul care intra într-o agenție de turism avea nevoie de informații, să știe unde merge în vacanță. Acum clienții nu mai întreabă pentru că știu exact ce vor și unde vor să meargă, în baza informațiilor disponibile online.

În 2008, marea criză financiară s-a simțit în turism abia în 2009, adică un an mai târziu. „Dar, totuși, a mers oarecum bine în continuare. Însă de atunci a început să conteze prețul pentru clienți”, a remarcat antreprenorul.

„Începând cu anul 2010 am simțit la clienți că nu mai contează atât de mult încrederea în agenție, ci prețul. (…) Aceea a fost perioada în care clienții au început să vină cu prețul în buzunar”, detaliază el. Adică aceștia deja aveau o ofertă de preț din altă parte și voiau să vadă dacă pot obține un preț mai mic. Și atunci a fost nevoie de o schimbare de strategie.

Și au găsit o modalitate de a schimba strategia prin promovare. „Pe atunci se putea… Homepage-ul site-ului nostru se schimba de la o zi la alta, uneori și de la o oră la alta. Acum Google-ul nu mai permite așa ceva, e ca un abuz. Dacă apărea o ofertă specială acum, în 10 minute era pe site-ul nostru. (…) Google-ul ne vedea pe noi ca inovatori și am ajuns să fim primii indexați de Google. Apăream primii în orice căutare. Ajunsesem să fim primii pe Google și în căutări care nu aveau legătură cu turismul”, povestește antreprenorul.

Și, astfel, prin această schimbare de strategie, a ajuns Alltur să fie foarte repede găsit de oricine. „Ajungeam foarte repede la toată lumea”, spune Liviu Cîrstea.

În momentul de față această strategie nu mai poate funcționa, pentru că ceea ce Google premia în urmă cu 10-15 ani, în prezent penalizează, cam aceasta ar fi concluzia.

Apariția firmulițelor de apartament a dus la neîncrederea clienților în agențiile de turism

„Au început să apară tot felul de firme și firmulițe și, din păcate, guvernanții noștri nu și-au făcut și nu-și fac în continuare treaba (din punct de vedere legislativ – n.r.). Au apărut patroni care și-au dat seama că e loc de făcut bani și de dispărut. Au apărut firme care își puneau 1 euro comision, firme cu sediul în bucătărie, la etajul 10, undeva, dacă te duceai acolo mirosea a cartofi prăjiți și în hol te întâlneai cu pisica și cu bunica. Și s-a întâmplat des asta…”, spune proprietarul Alltur.

„Erau ale unor oameni care rămăseseră fără loc de muncă și care și-au dat seama că pot face un site și să câștige 1.000 de euro nefăcând nimic. Luau oferte, le puneau acolo, și puneau 1 euro pe lângă, neavând cheltuieli cu personal, chirie… (…) Este vorba de concurență neloială pentru că nu aveau nici măcar licență, nu mai vorbesc de asigurări, personal calificat, etc.”, povestește Liviu Cîrstea.

Astfel, apariția acestora a zdruncinat puternic imaginea agențiilor de turism serioase care investiseră în oameni, în licențe, în brevete și în calificări. În plus, prețul acestor firme obscure nu putea fi bătut de nicio agenție de turism seriosă, indiferent de vechimea pe piață și de discounturile oferite de touroperatori.

Atunci a fost nevoie, din nou, de o schimbare de strategie. „A trebuit să începem să avem grijă la marjă, la comision. Dar n-am putut niciodată, și n-am să fac niciodată să pun la 1 euro. Este vorba de niște oameni, e vorba de munca lor, de responsabilități… (…) Mai bine nu mai vând”, mărturisește acesta.

Au început să aibă mai puțini clienți „dar tot a fost ok”, adaugă el.

„Schisma Alltur” din 2013

„În 2013 la Alltur s-a produs o schismă”, mărturisește Liviu Cîrstea. Dezvoltaseră site-ul, le mergea bine. Fiind agenție acreditată IATA, adică având drepotul de a emite bilete de avion, dezvoltaseră și un sistem de rezervări bilete de avion, Paravion, pe care îl aveau, la momentul respectiv, doar ei și Aerotravel.

La momentul respectiv, povestește antreprenorul, pentru a putea face toate acestea, a adus în firmă pe cineva cu experiență vastă, comparabilă cu a lui: „Avea ASE-ul, lucrase în presă și, ulterior în turism. Foarte fain omul”, detaliază acesta.

Din dorința de a mai preda din responsabilități și de a avea mai mult timp pentru familie, l-a numit director general. „El a plecat când s-a desființat agenția Vacanța. Și l-am adus la mine. În plus eram și prieteni. Și m-a furat! Și a fost urât…”, a povestit Liviu Cîrstea.

„Atunci, la mine s-a întâmplat ceva. Mi-am pierdut încrederea în oameni! N-am mai fost la fel”, mărturisește antreprenorul. Și, de atunci, totul s-a schimbat. A început să verifice absolut tot.

Timp de o jumătate de el, după cum singur mărturisește, a avut de achitat facturi despre existența cărora nici nu știa, a avut de tras și de acoperit toată gaura produsă. În plus, a fost nevoit să muncească pentru restabilirea încrederii celor cu care lucra pentru că aceștia fuseseră altfel obșnuiți.

Șocul cel mai mare s-a datorat și faptului că Alltur a avut întotdeauna renume de firmă care plătește totul la timp. „Noi suntem cu toate dările la stat plătite la zi, nu am avut niciodată o zi de întârziere. Nici măcar în pandemie!”, spune Liviu Cîrstea. Atunci, însă, în 2013, timp de șase luni de zile, au avut o problemă… „Atunci am fost tentat să închid!”, spune, cu sinceritate, proprietarul Alltur.

Care este motivul scăderii calității serviciilor de turism

Ceea ce toată lumea reclamă de la pandemie încoace, este o tot mai slabă calitate și o lipsă de seriozitate a ofertelor turistice. Majoritatea turiștilor, cum este și logic, dau vina pe agențiile de turism. Dar lucrurile nu stau chiar așa, în opinia lui Liviu Cîrstea.

„Înainte, tot ceea ce era pe site-ul nostru, era trecut prin mâinile noastre și prin mințile noastre (…) Acum totul este importat, nici nu știm exact ce avem în site. Totul vine automat, nu prelucrează nimeni nimic. Dar așa e acum… (…) Totul vine gata prelucrat”, spune antreprenorul.

După pandemie mai ales, s-a schimbat radical sistemul de lucru în domeniul turismului. Cutremurul, care a făcut multe agenții să se închidă, a fost resimțit de absolut toată piața de servicii turistice din lume. Și atunci totul s-a schimbat.

„După pandemie, tot ceea ce înainte era excepție, a devenit regulă. Mă refer aici la întârzierile și nesiguranța pachetelor turistice oferite. (…) Asta a afectat foarte mult angajații, oamenii… care se trezesc cu modificări și la 2-3 noaptea”. Nu este ușor, pentru un agent de turism, să gestioneze întârzieri sau chiar anulări de zboruri charter sau modificări de preț ale hotelurilor. „Și asta se poate întâmpla și de șapte ori la o singură rezervare”, subliniază Liviu Cîrstea. Și atunci oamenii nu mai rezistă și pleacă din sistem.

Vina acestei situații nu etse doar a companiilor aeriene care operează modificări la orarul de zbor. O vină o au și hotelurile, care și-au schimbat sistemul de ofertare. Dacă acum 10 ani hotelurile mergeau pe un sistem de ofertare în funcție d eperioadă, acum se merge pe sistem de ofertare pe număr de camere și, astfel, totul a devenit dinamic.

„Dacă un client îmi cere o ofertă pentru un hotel în Antalya, eu îi caut și îi trimit oferta pe mail. Până o vede, o studiază și îmi spune că acceptă condițiile, oferta nu mai e valabilă, pentru că respectivele camere, la acel preț, s-au dat toate. Și atunci, normal, clientul zice că eu sunt neserios”, exemplifică proprietarul Alltur.

Noul proiect, complexul turistic de la Valea Doftanei

Pentru că, în momentul de față, piața agențiilor de turism este, cumva, sub semnul întrebării din toate motivele expuse mai sus. Liviu Cîrstea a decis să investească într-un complex turistic la Valea Doftanei. Adică, într-un fel, să se întoarcă acasa pentru a da, spune el, ceva înapoi comunității de unde a plecat.

„Când am văzut cum s-au schimbat condițiile, și mi-am dat seama că lucrurile merg în sens negativ pentru un manager de agenție de turism care își dă seama că, peste cinci ani, s-ar putea să nu mai aibă ce face cu agenția, (…) m-am reorientat și am investit în ceva ce este de viitor”, mărturisește proprietarul Alltur, despre ceea ce l-a determinat să se întoarcă acasă.

Își dorește să contribuie la dezvoltarea locurilor natale și să pună umărul la transformarea acestui Văii Doftanei în stațiune turistică. Are, pentru aceasta, spune el, concursul autorităților locale care, își doresc același lucru.

În prezent Liviu Cîrstea are mai multe direcții de orientare

Pe lângă Alltur, a dezvoltat parteneriat cu o firmă de transport din Bulgaria pentru transportul turiștilor. Acest parteneriat îi aduce venituri frumoase în timpul sezonului de vară, dar și în timpul sărbătorilor, când turiștii români se orientează spre litoralul bulgăresc.

Pentru viitor, are în derulare proiectul complexului de la Valea Doftanei care, indiferent de evoluția pieței de agenții de turism, antreprenorul este convins că va merge și, mai mult decât atât, va deveni un reper în ceea ce privește turismul de calitate pe Valea Doftanei.

Povestea Alltur este una care demonstrează că, în România, se pot face afaceri frumoase, de succes, chiar pornind de la zero. Liviu Cîrstea este unul din antreprenorii care aduc plus valoare locului de unde au pornit și care, iată, indiferent unde îi poartă viața, vin să aducă ceva locului de unde au pornit.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Alltur și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Alltur nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.