Explozie într-un pasaj pietonal subteran din vestul Germaniei. Un bărbat a murit

Un bărbat a fost ucis, iar alți patru au fost răniți grav într-o explozie survenită la un pasaj pietonal subteran din Volklingen, un oraş din vestul Germaniei, potrivit digi24.ro, care citează saarbruecker-zeitung.de
Poliția a primit mai multe apeluri de urgență. La fața locului au fost găsiți cinci bărbați. Din păcate, unul dintre ei a a murit la fața locului.
Ceilalți patru bărbați au fost transportați la spital, cu răni grave, doi dintre ei prezentând răni care le pun viaţa în pericol, potrivit poliţiei.
Anchetatorii cred că explozia a fost cauzată de o „acțiune umană”, însă nu au fost oferite mai multe detalii. Pasajul a fost împrejmuit, iar la fața locului sunt prezenți specialiști pentru a destermina cauza exactă a exploziei.