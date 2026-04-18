Sistemul antigrindină din Prahova, fără autorizație de mediu? Autoritățile: „Nu era necesară”

Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în atmosferă pentru prevenirea căderilor de grindină, nu necesită autorizație de mediu. Acest lucru este susținut de reprezentanții Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, într-un răspuns transmis Observatorului Prahovean.

- Publicitate -

În data de 7 aprilie 2026, publicația noastră a intrat în posesia unui document, emis de Garda de Mediu Prahova, în care era menționat faptul că Sistemul Antigrindină a funcționat în Prahova, încă din 2003, fără a avea autorizație de mediu.

„Conform Ordinului nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, obligația de obținere a acestei autorizații revine exclusiv operatorilor care desfășoară activități prevăzute în mod expres și limitativ în Anexa nr. 1 a actului normativ.

- Publicitate -

Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în atmosferă pentru prevenirea căderilor de grindină, nu se regăsesc în această anexă. Prin urmare, nu există temei legal pentru a considera că aceste activități necesită autorizație de mediu”, se arată în răspunsul transmis de Autoritate.

Instituția mai subliniază că, în baza Legii nr. 173/2008, sistemul antigrindină funcționează ca un serviciu de interes național, având un regim juridic special, diferit de cel al activităților industriale sau economice obișnuite.

Instituția mai subliniază că, în baza Legii nr. 173/2008, sistemul antigrindină funcționează ca un serviciu de interes național, având un regim juridic special, diferit de cel al activităților industriale sau economice obișnuite.

- Publicitate -

Avize de mediu, doar pentru punctele de lansare

„Totodată, activitatea de lansare a rachetelor antigrindină se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă și cu legislația de mediu aplicabilă, fiind obținute avizele de mediu necesare pentru fiecare punct de lansare”, se mai arată în documentul transmis de Autoritate.

Instituția precizează că, pentru fiecare punct de lansare a rachetelor antigrindină, au fost obținute avizele de mediu necesare, iar procedurile legale au fost respectate. În urma analizelor realizate de instituțiile competente, s-a stabilit că aceste proiecte nu intră sub incidența legislației privind evaluarea impactului asupra mediului și nici a prevederilor referitoare la ariile naturale protejate sau la regimul apelor.

În acest context, reprezentanții autorității consideră că afirmațiile privind desfășurarea ilegală a activității sunt nefondate.

- Publicitate -

„În forma actuală a legislației, activitatea se desfășoară în deplină conformitate cu cadrul legal aplicabil”, se arată în documentul oficial.