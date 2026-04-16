Termo Ploiești oprește oficial căldura de astăzi. În ce condiții mai poate fi reluată furnizarea

Sezonul de încălzire în sistemul centralizat din Ploiești se încheie oficial astăzi, 16 aprilie. Contactat de Observatorul Prahovean, directorul companiei Termo Ploiești, Bogdan Becheanu, a confirmat informația.

„Începând de astăzi nu vom mai livra căldură decât către instituțiile publice, precum școli sau spitale. Probabil vor mai fi zone unde modulele vor porni, însă sezonul de încălzire se încheie”, a declarat Becheanu.

Acesta nu a exclus posibilitatea ca, în cazul unui nou val de frig, la solicitarea asociațiilor de proprietari, să mai fie furnizată punctual căldură.

Spre deosebire de anii trecuți, în acest sezon, numărul avariilor din sistemul centralizat de încălzire a scăzut considerabil.