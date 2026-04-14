„Se poluează râul Prahova?” Adevărul din spatele conductei care a stârnit un nou scandal la Ariceștii Rahtivani [VIDEO]

Observatorul Prahovean a fost la Ariceștii Rahtivani pentru a verifica suspiciunile de poluare a râului Prahova de către Ecomaster. Reportajul video realizat în Parcul Ecologic Ecomaster poate fi urmărit la finalul articolului.

- Publicitate -

Acuzațiile care au aprins scandalul: „Se pregătește o poluare masivă”

Un consilier local din Ariceștii Rahtivani (Gabriel Mureșan – AUR) a declanșat un val de reacții după ce a transmis, în mod repetat, sesizări către autorități în care avertiza că râul Prahova ar urma să fie grav poluat.

Acesta susține că, fără aprobările necesare, în albia râului ar fi fost construite un cămin de colectare și o conductă prin care ar urma să fie deversate apele uzate provenite de la Ecomaster, operatorul parcului ecologic industrial din localitate.

- Publicitate -

Acuzațiile, formulate într-un context sensibil legat de protecția mediului, au generat îngrijorare în rândul localnicilor.

Verificarea în teren: o conductă există, dar ce rol are?

Pentru a clarifica situația, o echipă a Observatorului Prahovean s-a deplasat la fața locului. În teren, jurnaliștii au identificat un cămin betonat amplasat pe malul apei, din care pornește o conductă orientată către râu.

La câțiva kilometri distanță, pe direcția acestui punct, se află Parcul Ecologic Industrial – Ecopark, operat de Ecomaster, considerat cel mai mare depozit de deșeuri industriale periculoase din județ.

- Publicitate -

Descoperirea din teren a confirmat existența infrastructurii semnalate, însă nu și scenariul unei deversări ilegale directe, așa cum fusese prezentat inițial.

Reacția Ecomaster: transparență totală și explicații verificate

În încercarea de a obține o imagine completă și echilibrată, redacția Observatorului Prahovean a solicitat un punct de vedere oficial din partea companiei. Răspunsul a venit rapid, iar conducerea Ecomaster a adoptat o poziție de maximă deschidere.

Directorul Diana Teodoru a invitat echipa Observatorului Prahovean să viziteze amplasamentul din Ariceștii Rahtivani, oferind acces direct la toate etapele procesului tehnologic.

- Publicitate -

Jurnaliștii au putut filma și documenta întreg fluxul, de la recepția și depozitarea deșeurilor industriale, până la tratarea apelor uzate rezultate.

Investiții de milioane și tehnologie de ultimă generație

Potrivit reprezentanților Ecomaster, în ultimii ani au fost realizate investiții de ordinul milioanelor de euro pentru implementarea unui sistem modern de epurare a apelor uzate.

Procesul începe cu colectarea apelor uzate în bazine de mare capacitate, unde acestea sunt omogenizate și supuse unei pretratări riguroase.

Ulterior, apele sunt transferate într-un bazin de omogenizare și apoi în hala tehnologică, unde are loc tratarea chimico-biologică.

- Publicitate -

Întregul sistem este complet automatizat, parametrii fiind monitorizați în timp real. Reglarea pH-ului se face automat, în funcție de variațiile detectate, iar intervenția umană este redusă la minimum, tocmai pentru a elimina riscul erorilor.

Filtrare cu membrane pentru apa evacuată

Un element esențial al instalației este utilizarea tehnologiei MBR (Membrane Bioreactor), bazată pe filtrarea prin membrane cu porozitate foarte fină, de aproximativ 0,4 microni.

Acest sistem permite reținerea particulelor și a poluanților care nu au fost eliminați în etapele anterioare.

- Publicitate -

Nămolul biologic este recuperat și reintrodus în proces, contribuind la eficiența epurării. Apa rezultată este analizată constant, iar în situația în care nu respectă parametrii impuși, aceasta este reintrodusă în circuitul de tratare.

Paradoxul sistemului: apă epurată, dar transportată cu vidanje

Deși infrastructura tehnologică este una de ultimă generație, evacuarea apei nu se face direct prin conductă. Apa epurată este încărcată în vidanje și transportată câțiva kilometri până la punctul de descărcare din albia râul Prahova.

Această operațiune se desfășoară în condiții strict reglementate, fiecare transport fiind însoțit de analize de laborator, iar deversarea realizându-se sub supravegherea Administrația Națională Apele Române și a instituțiilor de mediu. Cantitățile sunt contorizate prin sisteme sigilate, ceea ce permite o verificare exactă a volumelor evacuate.

- Publicitate -

Conducta directă, blocată de administrația locală

Explicația pentru această situație aparent paradoxală vine din zona administrativă. Ecomaster susține că a inițiat demersurile pentru realizarea unei conducte directe de evacuare către râu, obținând avizele necesare de la instituții, inclusiv de la Romsilva.

Proiectul a fost însă blocat la nivel local, după ce autoritatea din Ariceștii Rahtivani a refuzat traversarea terenului necesar pentru amplasarea conductei. În lipsa acestei aprobări, soluția tehnică optimă nu a mai putut fi implementată.

Legal, dar controversat: între percepție și realitate

În prezent, operatorul funcționează în baza tuturor autorizațiilor legale, iar fiecare etapă a procesului, inclusiv evacuarea, este monitorizată și controlată de autorități. Există evident o ruptură între percepția publică și realitatea tehnică din teren.

- Publicitate -

Pe de o parte, există temeri legate de protecția mediului și de posibila poluare a râului Prahova. Pe de altă parte, datele tehnice și verificările realizate indică un sistem modern, controlat și conform normelor.