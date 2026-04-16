O nouă tentativă de fraudă în numele Poliției Române. Hackerii te pot acuza de pornografie infantilă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra apariției unei noi tentative de fraudă, care circulă în mediul online. Hackerii trimit o presupusă „convocare judiciară” în numele Poliției Române. Victima este acuzată de deținerea sau consumul de materiale ce conțin pornografie infantilă, se arată într-o postare pe Facebook.

Ce îți cer atacatorii

Scopul acestor documente create de infractori este de a motiva victima să contacteze atacatorii pe o adresă de email. Atacatorii cer date sensibile, precum cele cu caracter personal, date financiare sau de autentificare, ori chiar sume de bani, sub pretextul necesității plății rapide a unei amenzi.

Ce ne recomandă specialiștii