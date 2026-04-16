O nouă tentativă de fraudă în numele Poliției Române. Hackerii te pot acuza de pornografie infantilă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra apariției unei noi tentative de fraudă, care circulă în mediul online. Hackerii trimit o presupusă „convocare judiciară” în numele Poliției Române. Victima este acuzată de deținerea sau consumul de materiale ce conțin pornografie infantilă, se arată într-o postare pe Facebook.
- Publicitate -
Ce îți cer atacatorii
Scopul acestor documente create de infractori este de a motiva victima să contacteze atacatorii pe o adresă de email. Atacatorii cer date sensibile, precum cele cu caracter personal, date financiare sau de autentificare, ori chiar sume de bani, sub pretextul necesității plății rapide a unei amenzi.
Ce ne recomandă specialiștii
- Nu dați niciodată curs unor astfel de solicitări. Instituțiile nu vă vor cere niciodată date cu caracter sensibil sau efectuarea unor plăți prin email, telefon, sau alte astfel de mijloace de comunicare.
- Verificați întotdeauna adresa expeditorului, în special dacă acesta se recomandă a fi un oficial al unei instituții.
- Fiți atenți la scenarii de fraudă care sunt menite să urgenteze executarea unor acțiuni sau transmiterea unor date sensibile. Urgența este un element comun în toate fraudele care se folosesc de inginerie socială.
- Raportați astfel de tentative către DNSC prin numărul de telefon 1911 sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro .