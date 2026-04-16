Ședință suspendată, cu scandal, la Consiliul Local Ploiești

Aleșii locali ploieșteni au fost convocați, joi, 16 aprilie, pentru aprobarea unui proiect privind desființarea numărului maxim de posturi din Primărie și din instituțiile din subordine. Proiectul prevedea diminuarea numărului de posturi de la 974 la 750. Ședința a fost suspendată, cu scandal, până la ora 15.00.

Proiectul aflat, joi, în dezbatere a vizat desființarea a 224 posturi ocupate și vacante de la Primăria Ploiești și din instituțiile din subordine.

Astfel, s-a propus diminuarea numărului de posturi de la Primăria Ploiești, Clubul Sportiv Municipal, Poliția Locală, Parcul Memorial Constantin Stere, dar și de la Serviciul Public Finanțe Locale.

„La solicitarea liderilor de grup propun suspendarea ședinței, pentru că există interes să se discute”, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Mai mulți aleși locali s-au arătat nemulțumiți cu privire la propunerea avansată privind reducerea numărului de posturi.

Consilierul local Mihai Apostolache (România în Acțiune) a susținut că textul suferă de „o amnezie”, prin faptul că documentul propus nu se referă la reorganizarea Casei de Cultură „IL Caragiale” aprobată în urmă cu 48 de ore.

„Este o dovadă de lipsă de respect”, a susținut consilierului local Mihai Apostolache (România în Acțiune), care a amintit și de sporurile încasate de Executiv pentru proiectele realizate cu fonduri europene.

Totodată, Mihai Apostolache a cerut oficial demisia primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, dar și a Ancăi Angelescu, directorul Direcției de Resurse Umane

Singura instituție unde era propusă menținerea numărului de posturi este Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, cu 37 de posturi.