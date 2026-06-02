35 de localități din Prahova sub cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Avertizarea ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben de vreme rea valabilă marți în mai multe județe, inclusiv în Prahova. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică temporar accentuată.

- Publicitate -

Astfel, marți, în Prahova, în intervalulul orar 18.00-19.30 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice și averse torențiale.

Va cădea grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp.

- Publicitate -

Localitățile aflate sub codul galben

Ploiesti, Băicoi, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Măgureni, Scorțeni, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Râfov, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Tomșani, Mănești, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Cocorăștii Colț, Plopu;