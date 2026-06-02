- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

35 de localități din Prahova sub cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Avertizarea ANM

David Mihalache
Autor: David Mihalache
ploaie torentiala ploiesti

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben de vreme rea valabilă marți în mai multe județe, inclusiv în Prahova. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică temporar accentuată.

- Publicitate -

Astfel, marți, în Prahova, în intervalulul orar 18.00-19.30 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice și averse torențiale.

Va cădea grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp.

- Publicitate -

Localitățile aflate sub codul galben

Ploiesti, Băicoi, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Măgureni, Scorțeni, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Râfov, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Tomșani, Mănești, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Cocorăștii Colț, Plopu;

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -