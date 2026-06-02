Imaginea lui Bolojan, folosită pentru furtul datelor personale

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că pe rețelele de socializare au apărut conturi care distribuie informații false despre activitatea unor membri ai Guvernului interimar al României. Mesajele sunt însoțite de linkuri care pot pune în pericol datele personale ale utilizatorilor.

Potrivit unei postări publicate de MAI pe Facebook, una dintre campaniile de dezinformare vizează, cu precădere, premierul interimar Ilie Bolojan. În mediul online sunt distribuite informații false despre presupuse procese intentate ministrului interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, dar și despre așa-zise probleme grave de sănătate ale premierului interimar.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne atrag atenția că astfel de texte sunt însoțite de linkuri către site-uri unde utilizatorilor li se promite că pot afla „mai multe detalii”. În realitate, accesarea acestor linkuri poate duce la furtul datelor personale, avertizează instituția.

MAI le recomandă cetățenilor să nu distribuie astfel de postări și să nu acceseze linkurile inserate în text. Informațiile ar trebui verificate doar din surse oficiale și de încredere, mai transmit reprezentanții ministerului.

Avertismentul vine în contextul în care tentativele de fraudă online folosesc tot mai des nume de persoane publice, titluri șocante și informații false pentru a-i determina pe utilizatori să acceseze pagini nesigure.

