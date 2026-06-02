Mini-vacanță pentru elevi. Nu se fac cursuri pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului

Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie și este zi liberă pentru elevii și profesorii din învățământul preuniversitar.

Măsura se aplică din 2024, după includerea datei de 5 iunie în Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de sector de activitate – Învățământ Preuniversitar. În această zi nu se desfășoară cursuri, iar ziua liberă nu trebuie recuperată ulterior.

Ziua Învățătorului a fost instituită prin Legea nr. 289/2007 și coincide cu data nașterii lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului românesc modern. Ziua este dedicată recunoașterii rolului cadrelor didactice în educația și formarea copiilor.

În România, profesorii și elevii mai beneficiază de o zi liberă și pe 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației.