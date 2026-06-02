Cod galben de inundații în Prahova. Risc de viituri rapide

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marți, 2 iunie, o atenționare hidrologică de cod galben de inundații care vizează și județul Prahova.

Prahova se află sub atenționare hidrologică de cod galben până miercuri, 3 iunie, ora 10:00. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a avertizat că ploile prognozate pot provoca viituri rapide și inundații locale pe unele cursuri de apă.

Astfel, potrivit hidrologilor, în această perioadă, ca urmare a precipitațiilor anunțate, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

În județul Prahova, atenționarea vizează râurile Teleajen și Prahova, respectiv bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior.

Hartă INHGA – Cod galben de inundații