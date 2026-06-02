Cum s-a produs accidentul mortal de la Valea Călugărească. Un angajat al firmei de salubritate a murit, altul a fost rănit

Un bărbat de 46 de ani și-a pierdut viața, iar un altul, de 54 de ani, a fost rănit în urma accidentului rutier produs marți, 2 iunie, pe DN1B, în localitatea Valea Călugărească. Polițiștii au stabilit primele împrejurări în care s-a produs tragedia.

- Publicitate -

Vezi articolul inițial: Accident tragic la Valea Călugărească. Un angajat aflat pe scara mașinii de gunoi a decedat după ce autoutilitara a fost izbită din spate

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, accidentul s-a produs pe Drumul Național 1B, pe sensul de mers Ploiești – Buzău.

Din cercetările efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 41 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, a intrat în coliziune cu un vehicul specializat pentru activități de salubrizare, condus de un bărbat de 28 de ani. Cele două autovehicule se deplasau pe aceeași bandă și în aceeași direcție de mers.

- Publicitate -

În urma impactului, doi angajați ai firmei de salubritate care se aflau pe locurile special amenajate din spatele autospecialei au fost grav afectați. Un bărbat de 46 de ani a intrat în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Cel de-al doilea muncitor, în vârstă de 54 de ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare.

Polițiștii au precizat că ambii șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatele etilotest și DrugTest, rezultatele fiind negative.

- Publicitate -

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite cu exactitate toate circumstanțele producerii accidentului.

Traficul este restricționat pe DN1B

Potrivit Centrului INFOTRAFIC al IGPR, circulația rutieră este restricționată pe prima bandă a sensului de mers Ploiești – Mizil, traficul fiind dirijat de polițiști pe banda a doua.

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 15:30.