Unde poți vedea la TV Georgia – România, primul meci al lui Gică Hagi în noul mandat la națională

Meciul amical Georgia – România, programat marți seară, de la ora 20:00, la Tbilisi, va fi primul joc al lui Gică Hagi pe banca naționalei în al doilea mandat de selecționer.

Partida va fi transmisă în România de Antena 1, potrivit GSP.ro. Meciul va putea fi urmărit și online, pe platforma Antena Play, pe bază de abonament.

După amicalul cu Georgia, naționala României va mai disputa un meci de pregătire, împotriva Țării Galilor. Partida este programată pe 6 iunie, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua.

Potrivit sursei citate, pentru meciul cu Georgia, Gică Hagi nu se va baza pe mai mulți jucători care au ajuns mai târziu la lot și au rămas la Mogoșoaia.

Printre aceștia se numără Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș. Aceștia ar urma să fie disponibili pentru partida cu Țara Galilor.