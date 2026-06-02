Accident tragic la Valea Călugărească. Un angajat aflat pe scara mașinii de gunoi a decedat după ce autoutilitara a fost izbită din spate

Marți, 2 iunie 2026, pe DN1B, în Valea Călugărească, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoutilitare. Potrivit surselor apropiate anchetei, accidentul s-a produs pe fondul nepăstrării distanței regulamentare. În urma accidentului o persoană a decedat.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova intervin, la acest moment, pentru acordarea sprijinului necesar și efectuarea cercetării la fața locului, pe Drumul Național 1B, în Valea Călugărească, în zona producerii unui accident rutier în care au fost implicate două autoutilitare.

Potrivit primelor informații, un ansamblu de vehicule, în timp ce se deplasa pe DN1B, a lovit din spate o autoutilitară d egunoi, în spatele căreia, pe scară, se afla un angajat. În urma producerii accidentului, bărbatul aflat pe scara autoutilitare de gunoi a decedat.

Revenim cu detalii.