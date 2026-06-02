Victorie uriașă în SUA: elevii de la Colegiului Național I.L. Caragiale Ploiești au câștigat premiul Inspire Award 1

Elevii de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” (CNILC) Ploiești continuă să confirme valoarea roboticii românești pe plan internațional. Echipa Eastern Foxes a obținut Premiul Inspire 1, cea mai importantă distincție acordată în cadrul competițiilor de robotică educațională, la Western Edge Premier Event, desfășurat în Los Angeles, Statele Unite.
Drumul către competiția din California a fost deschis de rezultatul obținut la Campionatul Național FTC, unde Eastern Foxes a câștigat Premiul Connect 3, calificându-se astfel la evenimentul internațional.
Premiul Inspire, câștigat luni, 1 iunie, este considerat cel mai prestigios trofeu din cadrul competițiilor FIRST Tech Challenge, recompensând nu doar rezultatele tehnice, ci și impactul echipei, spiritul de colaborare și promovarea educației STEM.
„ De ziua copilului, veşti foarte bune de peste ocean! Echipa Eastern Foxes a colegiului nostru a câştigat PREMIUL I INSPIRE AWARD în divizie, la campionatul Western Edge Premier Event din Los Angeles. Este cel mai râvnit premiu la orice campionat de robotică, iar pentru ei, o recunoaştere a muncii depuse în acest sezon. Felicitări membrilor echipei și profesorilor coordonatori pentru performanța de excepție!” au transmis reprezentanții CNILC Ploiești, într-un mesaj pe Facebook.
Succesul echipei vine într-o perioadă excelentă pentru robotica ploieșteană. În urmă cu mai puțin de o lună, o altă echipă a colegiului, InfO(1)Robotics, a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial FTC de la Houston, consolidând reputația CNILC ca unul dintre cele mai puternice centre de robotică pentru liceeni din România.