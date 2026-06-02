Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, pus oficial sub acuzare de DNA, după suplimentarea unor locuri la facultate

DNA a anunțat oficial că a început urmărirea penală față de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Acesta este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Șeful Armatei Române este anchetat într-un dosar care vizează modul în care au fost obținute 20 de locuri suplimentare la facultate, finanțate de stat. Beneficiarii ar fi fost studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport, din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport București.

- Publicitate -

Potrivit anchetatorilor, în vara anului 2025, generalul ar fi sprijinit demersul prin care Ministerului Educației i s-a cerut să aprobe aceste locuri suplimentare. Procurorii susțin că solicitarea a fost făcută de o structură care nu avea această responsabilitate, atribuția aparținând altei direcții din cadrul Ministerul Apărării Naționale.

În urma aprobării cererii, 20 de candidați care intraseră inițial pe locuri cu taxă au fost mutați pe locuri finanțate de la bugetul de stat. Anchetatorii consideră că aceștia au beneficiat astfel de un avantaj pe care nu l-ar fi avut în mod normal.

- Publicitate -

DNA mai arată că, după terminarea studiilor, trei dintre acești studenți urmau să ocupe posturi de ofițeri în cadrul Armatei Române.

Printre cei 20 de candidați se număra și fiica unui coleg al generalului Gheorghiță Vlad, potrivit unor surse Digi24.

Generalul Vlad Gheorghiță a fost informat oficial despre acuzațiile care îi sunt aduse. Procurorii precizează însă că cercetările sunt în curs, iar acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.