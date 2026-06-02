Primarul Buzăului își dă demisia din conducerea PSD și critică partidul: „A pus țara într-o situație foarte dificilă”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și-a anunțat marți, 2 iunie, demisia din funcțiile de conducere pe care le deținea în cadrul Partidul Social Democrat. Acesta a renunțat la pozițiile de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

Într-un mesaj public adresat buzoienilor, Toma a explicat că decizia vine după ce o parte dintre consilierii locali PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de el în calitate de primar, în ultimele două ședințe ale Consiliului Local.

„Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, a transmis edilul.

Constantin Toma a amintit că pe 5 iunie se împlinesc zece ani de când a fost ales primar al municipiului Buzău și a susținut că, împreună cu echipa sa, a reușit să transforme administrația locală și să obțină rezultate apreciate atât la nivel național, cât și internațional.

Edilul a subliniat că Organizația Municipală PSD Buzău este una dintre cele mai performante din țară și că, sub conducerea sa, partidul a obținut pentru prima dată majoritatea în Consiliul Local.

În declarația sa, Toma a sugerat că tensiunile din organizația locală au legătură cu pozițiile sale critice la adresa conducerii centrale a PSD.

„Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă”, a afirmat primarul.

Deși a renunțat la funcțiile politice de conducere, Constantin Toma a precizat că își va continua activitatea în fruntea Primăriei Buzău și că va continua să lucreze pentru dezvoltarea orașului.