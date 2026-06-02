Proteste în instanțe și parchete după noua lege a salarizării. Activitatea va fi blocată complet timp de patru ore

Nemulțumirile față de noua lege a salarizării se extind și în sistemul judiciar. Grefierii din instanțe și parchete au anunțat proteste care vor afecta activitatea în toată țara, susținând că proiectul de lege ignoră revendicările personalului auxiliar și menține inechități salariale vechi de ani de zile. Potrivit Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, în perioada 2-5 iunie, între orele 08:00 și 12:00, activitatea instanțelor și parchetelor va fi suspendată parțial, iar programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele considerate urgente de lege.

Cea mai amplă formă de protest este anunțată pentru joi, 4 iunie, când, în intervalul 08:00-12:00, activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. Decizia coincide cu consultările organizate la Ministerul Muncii pentru familia ocupațională „Justiție”.

De ce protestează grefierii

Sindicaliștii susțin că actualul proiect al legii salarizării nu reflectă responsabilitatea și complexitatea activității desfășurate de personalul auxiliar din sistemul judiciar și că menține grile salariale considerate insuficiente. Ei avertizează că lipsa unor corecții va genera noi procese și costuri suplimentare pentru stat.

Președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare a declarat că grefierii nu au beneficiat de creșteri salariale reale în ultimii ani și contestă afirmațiile potrivit cărora veniturile din sistem ar fi fost deja majorate.

Val de proteste după publicarea noii legi a salarizării

Sistemul judiciar nu este singurul în care au apărut nemulțumiri. După publicarea proiectului noii legi a salarizării, proteste și reacții critice au fost anunțate și de sindicate din sănătate, asistență socială și alte sectoare bugetare. Reprezentanții angajaților susțin că noua formulă de calcul poate duce la înghețarea sau chiar diminuarea unor venituri și cer modificarea proiectului înainte de adoptare.

Pe 5 iunie, grefierii vor organiza o nouă adunare generală pentru a decide dacă protestele vor continua și în perioada următoare, în funcție de rezultatul discuțiilor cu reprezentanții Guvernului.