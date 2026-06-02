Copiii intră, astăzi, gratuit la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Lista obiectivelor care pot fi vizitate

Copiii din Prahova au acces gratuit, marți, 2 iunie, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și la toate secțiile sale din Ploiești și din județ. Acțiunea este organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și oferă celor mici oportunitatea de a descoperi istoria, cultura și patrimoniul local.

Reprezentanții instituției îi invită pe copii să profite de această ocazie pentru a vizita unele dintre cele mai importante muzee și case memoriale din Prahova, secții aflate în subordinea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

„Așteptăm copiii să ne viziteze și să se bucure de patrimoniul deținut de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, atât în secțiile din Ploiești, cât și în județ”, a precizat Liliana Petrea, directorul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Oferta acoperă o gamă variată de obiective, de la muzee dedicate istoriei, literaturii și muzicii, până la conace boierești, case memoriale și colecții unice în România, cum este Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”.

Vizitatorii pot descoperi personalități precum Nichita Stănescu, Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale, Paul Constantinescu sau Constantin Stere, dar și monumente istorice reprezentative pentru Prahova.

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova va avea program normal în intervalul 09:00 – 17:00.

Lista muzeelor și caselor memoriale care pot fi vizitate gratuit

Copiii au acces gratuit la următoarele obiective muzeale:

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – Ploiești

Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” – Ploiești

Muzeul „Ion Luca Caragiale” – Ploiești

Muzeul „Casă de Târgoveț” – Ploiești

Muzeul „Paul Constantinescu” – Ploiești

Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” – Vălenii de Munte

Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” – Bucov

Muzeul „Casa Domnească” – Brebu

Muzeul „Conacul Pană Filipescu” – Filipeștii de Târg

Muzeul „Conacul Bellu” – Urlați

Muzeul „Crama 1777” – Valea Călugărească

Muzeul Memorial Cezar Petrescu – Bușteni

Muzeul Memorial Vălenii de Munte

Accesul gratuit este valabil pe parcursul zilei de astăzi, în programul normal de funcționare al fiecărei secții muzeale. Pentru multe familii, inițiativa reprezintă o ocazie de a petrece Ziua Copilului într-un mod educativ și recreativ, descoperind patrimoniul cultural al județului Prahova.