Copiii intră, astăzi, gratuit la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Lista obiectivelor care pot fi vizitate

Copiii din Prahova au acces gratuit, marți, 2 iunie, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și la toate secțiile sale din Ploiești și din județ. Acțiunea este organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și oferă celor mici oportunitatea de a descoperi istoria, cultura și patrimoniul local.
Reprezentanții instituției îi invită pe copii să profite de această ocazie pentru a vizita unele dintre cele mai importante muzee și case memoriale din Prahova, secții aflate în subordinea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.
„Așteptăm copiii să ne viziteze și să se bucure de patrimoniul deținut de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, atât în secțiile din Ploiești, cât și în județ”, a precizat Liliana Petrea, directorul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.
Oferta acoperă o gamă variată de obiective, de la muzee dedicate istoriei, literaturii și muzicii, până la conace boierești, case memoriale și colecții unice în România, cum este Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”.
Vizitatorii pot descoperi personalități precum Nichita Stănescu, Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale, Paul Constantinescu sau Constantin Stere, dar și monumente istorice reprezentative pentru Prahova.
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova va avea program normal în intervalul 09:00 – 17:00.
Lista muzeelor și caselor memoriale care pot fi vizitate gratuit
Copiii au acces gratuit la următoarele obiective muzeale:
- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – Ploiești
- Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” – Ploiești
- Muzeul „Ion Luca Caragiale” – Ploiești
- Muzeul „Casă de Târgoveț” – Ploiești
- Muzeul „Paul Constantinescu” – Ploiești
- Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” – Vălenii de Munte
- Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” – Bucov
- Muzeul „Casa Domnească” – Brebu
- Muzeul „Conacul Pană Filipescu” – Filipeștii de Târg
- Muzeul „Conacul Bellu” – Urlați
- Muzeul „Crama 1777” – Valea Călugărească
- Muzeul Memorial Cezar Petrescu – Bușteni
- Muzeul Memorial Vălenii de Munte
Accesul gratuit este valabil pe parcursul zilei de astăzi, în programul normal de funcționare al fiecărei secții muzeale. Pentru multe familii, inițiativa reprezintă o ocazie de a petrece Ziua Copilului într-un mod educativ și recreativ, descoperind patrimoniul cultural al județului Prahova.