Au început înscrierile la Bacalaureat 2026. Ce acte trebuie depuse și care este termenul-limită

Elevii din anii terminali de liceu și absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie, începând de marți, 2 iunie, la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2026. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 4 iunie, termen care coincide și cu încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a.

Înscrierea este obligatorie pentru toți candidații care doresc să participe la examenul de Bacalaureat și reprezintă prima etapă oficială a sesiunii de vară. Elevii din promoția curentă depun documentele la secretariatul liceului la care învață, iar absolvenții din anii anteriori se pot înscrie la liceul absolvit sau la centrele desemnate de inspectoratele școlare.

Potrivit procedurii transmise de Ministerul Educației, înscrierea se face prin completarea documentelor-tip și depunerea acestora în perioada 2-4 iunie 2026.

Ce acte sunt necesare

Candidații trebuie să completeze cererea de înscriere și să depună documentele solicitate de unitatea de învățământ. În cazul elevilor care doresc echivalarea competențelor lingvistice sau digitale pe baza unor certificate recunoscute internațional, sunt necesare și cereri speciale pentru recunoașterea acestora.

Când încep probele

Primele probe din cadrul examenului sunt cele de evaluare a competențelor. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română este programată în perioada 8-10 iunie, urmată de competențele în limba maternă, limba străină și cele digitale.

Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu examenul la Limba și literatura română. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie 2026.

Calendarul probelor scrise