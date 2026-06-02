Autocisternă cu ciment, răsturnată pe o stradă din Băicoi

O autocisternă încărcată cu ciment s-a răsturnat marți, 2 iunie 2026, pe strada Înfrățirii din orașul Băicoi, evenimentul mobilizând echipaje ale pompierilor și SMURD.
La fața locului acționează pompierii Gărzii de Intervenție Băicoi cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgență.
Șoferul autocisternei a suferit diverse traumatisme în urma accidentului, însă este conștient și cooperant, primind îngrijiri medicale la locul evenimentului. Nu sunt semnalate alte probleme deosebite.
Împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autoritățile abilitate.
Revenim cu detalii.