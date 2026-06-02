Ești bugetar? Cum poți afla ce salariu ai putea avea în 2027, potrivit noii legi

Bugetarii pot folosi un calculator online gratuit pentru a estima ce salariu ar putea avea din 2027, pe baza proiectului noii legi a salarizării publicat de Guvern.

Platforma a fost lansată de antreprenorul Alex Mantello și este disponibilă gratuit, fără reclame și fără înregistrare.

Cum funcționează calculatorul de salarii pentur bugetari

Instrumentul folosește prevederile proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii pe 25 mai 2026 și permite estimarea salariului în funcție de funcție, grad, vechime și domeniu, potrivit edupedu.ro.

Calculatorul, care poate fi accesat aici, vizează toate categoriile de personal bugetar incluse în proiectul aflat în consultare publică. Pentru educație, platforma tratează separat situațiile din învățământul preuniversitar și cel universitar.

Calculatorul afișează salariul de bază rezultat din coeficienții prevăzuți în proiect, sporurile în limita plafonului de 20%, salariul net estimat și diferența tranzitorie față de salariul actual.

Dezvoltatorul platformei a explicat pentru sursa citată că instrumentul a fost creat pentru a transforma anexele tehnice ale proiectului de lege într-o formă mai ușor de înțeles pentru angajații interesați să afle ce venituri ar putea avea.

Calculatorul nu are caracter oficial

Este important de precizat că instrumentul nu este unul oficial. Calculatorul folosește datele din proiectul aflat în dezbatere publică, iar rezultatele pot fi modificate dacă forma finală a legii va suferi schimbări.

Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor a fost publicat în consultare publică și urmează să fie analizat după observațiile transmise.

În ultimele zile, sindicatele din educație au semnalat mai multe nemulțumiri legate de coeficienți, sporul de dirigenție și raportarea salariilor profesorilor la alte categorii de angajați din sectorul public.