Unde și când poți vedea filmul „Fjord”, al lui Cristian Mungiu, premiat cu Palme d’Or

„Fjord”, filmul regizat de Cristian Mungiu și câștigător al premiului Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, va fi proiectat în avanpremieră în România pe 13 iunie, într-o proiecție unică, în 90 de cinematografe din 52 de orașe, printre cares e va număra și Ploieștiul.

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, va putea fi văzut în avanpremieră în România pe 13 iunie 2026, de la ora 19:00. Proiecția va avea loc simultan în 90 de cinematografe din 52 de orașe din țară, potrivit Economica.net. Biletele pentru această avanpremieră vor fi puse în vânzare pe 2 iunie.

„Pentru că mai este mult până atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte ţări din Europa şi pentru că a existat multă emoţie în România generată de acest al doilea Palme d’Or, am vorbit cu sălile de cinematograf şi am obţinut înţelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu Fjord sub forma unei singure proiecţii în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă”, a declarat Cristian Mungiu.

Cristian Mungiu, al doilea Palme d’Or din carieră

Cristian Mungiu a câștigat, pe 23 mai, al doilea premiu Palme d’Or din carieră, devenind al zecelea regizor din istorie care reușește această performanță.

Regizorul a explicat că premiera oficială din România ar putea avea loc, cel mai probabil, între lunile octombrie și ianuarie, în funcție de programul actorilor și de data lansării filmului în Statele Unite.

Despre ce este filmul „Fjord”

„Fjord” urmărește povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat aflat într-un fiord norvegian. Acolo, cei doi se împrietenesc cu vecinii lor, familia Halberg, iar copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori.

Filmul este inspirat din cazul soților Bodnariu, familia româno-norvegiană ai cărei copii au fost luați în custodie de autoritățile norvegiene pentru protecția copilului în 2015, caz care a generat reacții puternice în România și în mediul online.

Din distribuție fac parte Sebastian Stan și Renate Reinsve, în rolurile principale, alături de actorii români Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany și Ana Bodea. „Fjord” este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu și primul film românesc al actorului Sebastian Stan.