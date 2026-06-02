Un apel fals la 112 poate costa o viață. În Prahova, aproape 1.000 de intervenții în patru luni – pentru nimic

Fiecare secundă contează când vorbim despre urgențe reale. Dar în județul Prahova, în primele patru luni ale anului 2026, aproape 1.000 de apeluri la 112 au trimis echipaje în teren pentru… nimic. Poliția trage acum un semnal de alarmă.

Cifrele sunt clare și îngrijorătoare: din cele 14.442 de apeluri înregistrate la serviciul unic de urgență 112 în județul Prahova între ianuarie și aprilie 2026, 971 au fost false. Aproape unul din cincisprezece apeluri a reprezentat o alarmă nejustificată, o resursă irosită, o șansă în minus pentru cineva aflat cu adevărat în pericol.

Pentru fiecare dintre acele 971 de apeluri, polițiștii au reacționat ca și cum viața cuiva ar fi fost în joc. Pentru că nu aveau de unde să știe că nu e cazul.

Ce înseamnă concret un apel fals

Când sună telefonul la 112 și cineva raportează o persoană în pericol, o victimă a unei agresiuni sau un caz de risc suicidar, mecanismul de intervenție se pune imediat în mișcare. Echipaje de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, toate sunt mobilizate simultan. Se desfășoară activități de căutare în teren, se activează proceduri specifice, se consumă timp, combustibil, oameni.

Și în tot acest timp, undeva în județul Prahova, poate exista o victimă reală care așteaptă.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova descrie unul dintre cazurile recente: mai mulți minori au sunat la 112 și au raportat o persoană în pericol iminent. Echipaje multiple au fost trimise de urgență la fața locului. La final, minorii au recunoscut că a fost o „glumă”. Nu conștientizaseră, au spus ei, ce declanșaseră.

Consecințele nu sunt simbolice

Autoritățile nu au tratat cele 971 de cazuri cu îngăduință. Au fost aplicate 971 de sancțiuni contravenționale: 389 de avertismente și 582 de amenzi, cu o valoare totală de aproximativ 759.000 de lei.

Dincolo de amendă, însă, legea prevede că alertarea falsă a organelor de intervenție poate atrage și răspundere penală, în funcție de circumstanțe și de consecințele produse.

Un apel fals nu e o glumă. E o decizie cu miză de viață

IPJ Prahova transmite un mesaj ferm: numărul 112 există pentru situații reale și iminente, nu pentru teste, farse sau impulsuri de moment. Fiecare apel nefondat nu doar că risipește resurse ci subminează capacitatea instituțiilor de a salva vieți.

Recomandarea autorităților este simplă: sunați la 112 doar când e cu adevărat nevoie. Verificați informațiile înainte să sesizați. Și înțelegeți că, în spatele fiecărui echipaj trimis pentru un apel fals, există un alt echipaj care ar fi putut ajunge la timp acolo unde conta cu adevărat.