O companie din Prahova a ”bătut” nemți, spanioli și scandinavi la cele mai mari târguri de cosmetice din lume

Andrei Severin, CEO-ul CAHM, povestește cum un biopolimer inventat în laboratoarele companiei a cucerit podiumurile de la Madrid, Paris, Los Angeles, Bologna și Düsseldorf — și cum a construit, din 3.830 de dolari și etichete lipite noaptea, liderul național de piață al cosmeticelor hoteliere

Andrei Severin stătea față în față cu Anastasia Soare — fondatoarea imperiului de beauty Anastasia Beverly Hills, premiată și ea la aceeași ceremonie — și îi întindea o cutie. Înainte să o deschidă, i-a spus: „Stai liniștită, nu încerc să te cer de soție”. Anastasia Soare a râs. Momentul s-a petrecut în martie 2026, la Cosmoprof Bologna, cel mai longeviv târg de cosmetice din lume — 57 de ediții — și CAHM tocmai câștigase unul dintre cele mai râvnite premii ale industriei.

„Cosmoprof are opt premii pe categoria de organic și green. În zona de cosmetice, în momentul de față, este Oscarul pentru film. Adică echivalentul…”, explică Severin. CAHM a concurat împotriva unor companii din Germania, Spania și țările nordice. Când s-a anunțat câștigătorul, Anastasia Soare a strigat în sală: „Românii mei!”

De la 3.830 de dolari la liderul național de piață

Puțini știu că în spatele acestui palmares internațional se află o fabrică din Băicoi, județul Prahova. CAHM Europe SA a pornit în 2009 cu o sumă pe care Andrei Severin o rostește fără să ezite: 3.830 de dolari. Timp de jumătate de an, nu a vândut absolut nimic.

„Trebuie să ai un țel, cred că asta este cel mai important”, spune antreprenorul. La început, stătea nopțile să lipească etichete pe săpunurile de hotel. Acum, produsele lui se găsesc în cele mai mari hoteluri din țară și din lume. În prezent, compania exportă în 30 de țări, inclusiv pe piețe exigente din Franța, Anglia și Spania. „Dar știam atunci că trebuia să trec și prin etapele astea”, spune antreprenorul.

Fabrica a crescut de 6,5 ori față de 2015, ajungând astăzi la o suprafață totală de 25.000 de metri pătrați, din care 6.500 de metri pătrați de spații de producție și depozitare. „Probabil mai avem câte ceva de investit pe aici, dar pașii mari i-am făcut”, spune el.

Pandemia, reinventarea și „Săpunul Anului”

Lovitura cea mai dură a venit în 2020. Industria hotelieră, segmentul de bază al CAHM, s-a oprit brusc. „Eram 54 de oameni în firmă în acel moment și ne pregăteam de un sezon care speram să fie foarte bun. Dar lucrurile s-au întâmplat altfel”, își amintește Andrei Severin.

Fabrica avea atunci doar 1.100 de metri pătrați cu tot cu birourile. Producția era planificată pe 30-60 de zile în avans, iar mai multe lanțuri de magazine „curtaseră” deja compania să le furnizeze produse. În plină pandemie, CAHM a luat decizia să intre pe retail, un pariu care s-a dovedit câștigător. Doi ani la rând, 2022 și 2023, brandul Sense a câștigat distincția „Săpunul Anului”, povestește, cu mândrie, antreprenorul.

Inovația care a făcut diferența se numește Sense Silk Plus: „Practic, creăm un strat protector deasupra pielii, după spălare, care ține aproximativ două ore, și apa pe care o folosești în timpul spălării rămâne sub acest strat protector și hidratează pielea”, explică Severin conceptul.

QPearl — biomaterialul care înlocuiește plasticul

Totul a pornit de la o problemă simplă de enunțat și dificilă de rezolvat: cum elimini plasticul dintr-un produs cosmetic fără să sacrifici funcționalitatea. Echipa CAHM a inventat un biomaterial, QPearl, un săpun de forma unor perle. Sistemul funcționează printr-un dispozitiv montat pe perete, din care utilizatorul extrage câte o perlă prin rotire, o soluție elegantă atât estetic, cât și ecologic.

„Inițial era doar convingerea mea că e ce trebuie și că e bun”, spune Severin. Apoi au venit confirmările externe. Designul produsului a fost creat de Ciprian Mihnea, un român care în 2021 a câștigat titlul de „Luminary” la Red Dot Award, cel mai cunoscut concurs de design la nivel mondial, la care în fiecare an sunt selectați zece „best of the bes”.

Dintre aceștia unul singur primește distincția supremă pentru cea mai revoluționară idee. În acel an, Mihnea a concurat în finală împotriva unor companii precum Honeywell și Google, cu un sistem de ochelari VR care permitea persoanelor cu deficiențe severe de vedere să experimenteze imagini. „Avem români care știu că pot concura la nivel internațional”, spune proprietarul CAHM.

Șase premii internaționale în 18 luni

Traseul de premiere al QPearl este unul pe care puține companii românești l-au parcurs. A început cu premiul pentru inovație la târgul Horeca din Madrid — prima lor participare la acel concurs. Apoi premiul pentru inovație în packaging la Paris. Apoi European Design Award. Bronzul la Los Angeles World Design Award. Marele premiu la Cosmoprof Bologna. Și, cel mai recent, World Star Award la Düsseldorf, cel mai mare târg de ambalaje din Europa.

„Suntem vedete, să zic așa”, spune antreprenorul, cu o ironie bine temperată. Cosmoprof Bologna în 2026 a venit ca o confirmare în plus: compania prahoveanp a fost anunțată în avans că va lua un premiu și la Düsseldorf. „Am fost anunțați dinainte că o să mai luăm un premiu la Düsseldorf, la Târgul de Ambalaje, cel mai mare din Europa”, povestește Severin.

Obsesia pentru ecologie: biopet, vopsea non-toxică și folia de 400 de grame

Premiile internaționale nu sunt singura dovadă a direcției în care merge CAHM. Compania prahoveană lucrează sistematic la reducerea impactului ecologic al produselor și ambalajelor sale.

Flacoanele mari sunt imprimate direct, eliminând eticheta pe suport plastic: „Rola de etichete, pentru a funcționa la viteză mare, are un suport pe bază de plastic. Dacă ar fi din hârtie nu ar putea funcționa la viteze mari. Și atunci am făcut la anumite produse trecerea la imprimare direct pe flacon. Chiar dacă este mai scump, mai costisitor pentru noi ca producători, ni se pare mult mai eco-friendly”, spune antreprenorul. Vopseaua folosită în acest proces vine din Germania și este non-toxică.

Un alt exemplu concret: folia pentru ambalarea paleților. CAHM a trecut de la 2,5 kilograme de folie per palet la 400 de grame. Astfel, a realizat o economie de peste 2 kilograme la fiecare palet expediat.

Pe termen lung, Andrei Severin crede în biopet, un material cu 30% compoziție din plante în varianta folosită acum, față de 10% când l-a văzut prima dată la un târg, acum nouă ani. „Dacă toate resursele s-ar duce în companii care încearcă să inoveze, să schimbe fundamental zona de a folosi plasticul ca atare, probabil că peste 50 de ani este posibil să avem un recipient total din plante și complet biodegradabil”, este părerea lui.

Preocuparea pentru mediu a adus companiei și una dintre cele mai dificile certificări din industrie: Nordic Swan Ecolabel, standardul ecologic al țărilor nordice. „Aceasta este cea mai grea certificare pe care o poate obține un producător în materie de ecologie. Am lucrat doi ani de zile pentru a o obține”, mărturisește el.

De la B2B la retail, cu lecții dure pe drum

CAHM nu a ajuns la aceste premii din prima. Compania a crescut constant pe segmentul business-to-business (B2B), livrând pentru hoteluri și clienți instituționali, și a ratat inițial momentul retail. Când, în 2017-2018 au început să primească propuneri de listare de la marile lanțuri, au ales să ignore.

„Voiam să nu mai vindem nimic în România pentru că era o presiune legată de preț, de încasări întârziate. Calitatea produselor CAHM era recunoscută în afara țării, în timp ce în România…”, mărturisește antreprenorul, dar nu-și duce ideea până la capăt.

Și, cu toate acestea, odată cu pandemia au fost, într-un fel, nevoiți să se extindă și pe partea de retail. Dar nu a fost deloc ușor.

Retailul, când a venit, a adus și lecții dure, inclusiv episoade în care au fost scoși din rafturi, în ciuda unor cifre de vânzare bune. „Nici în fața performanței, nici cu performanța pe masă, nu ai șanse să…”. Severin lasă fraza să atârne, dar înțelesul e clar.

Turnura a venit odată cu repatrierea colegei de marketing, întoarsă după șase ani de studii în Danemarca și un an și jumătate în Austria. Rebrandingul pe care ea l-a coordonat a dus la creșteri de șapte ori ale vânzărilor în anumite magazine. Și asta fără nicio campanie de promovare a produselor. „Am crescut și de șapte ori față de ce se întâmpla înainte, fără să facem niciun fel de promovare al produsului”, își aduce el aminte.

„Este încurajator pentru noi să vedem că o companie românească poate să ia astfel de premii și să inoveze într-o industrie care are jucători extrem de mari”, spune Severin, întorcându-se la premiile câștigate de CAHM de-a lungul timpului. „Atâta timp cât cineva a încercat un produs de la noi, am și reușit să-l fidelizăm”, spune el, convins de faptul că produsul lui este unul de top.

Planuri de viitor: 2028 și un proiect „off the record”

Andrei Severin vorbește și despre un plan pregătit pentru 2028 — pe care îl descrie ca fiind „un personaj foarte adânc în sufletul consumatorului”, conex cu ce face CAHM, dar, totuși, diferit. Nu vrea încă să dea detalii publice. „Cred că natura ne dă foarte mult și, din păcate, cu toate companiile gigantice din jur, nu îndrăznim să inovăm cu adevărat”, mărturisește el. Conceptul este rezolvat în proporție de 80%. Cei 20% rămași îl țin însă în așteptare.

Deocamdată, compania prahoveană este pe două fronturi simultan: continuă să extindă portofoliul de produse Sense — cu formulări de până la 99,3% ingrediente naturale — și a lansat „Fără Sense”, primul serial românesc de TikTok produs de o companie locală.

Despre valorile care au dus CAHM unde este astăzi, Andrei Severin e direct: „Una dintre valorile noastre de bază este responsabilitatea, pentru că suntem o companie pentru oameni. Din această fabrică nu vor ieși niciodată produse care sunt sub un anumit standard și facem tot ce putem pentru a asigura un nivel de calitate extrem de ridicat, chiar dacă în buget acest lucru este foarte costisitor. Nu poți reprezenta interesele oamenilor fără să ai astfel de valori”, conchide antreprenorul.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de CAHM și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea CAHM nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Articolul face parte din campania, derulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.