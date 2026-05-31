Cum arată Aerodromul Strejnicu după Avioane și Motoare. Lecție de civilizație de la cei 15.000 de participanți și voluntari

Aerodromul Strejnicu a revenit la normal după marele show aviatic Avioane și Motoare, care a avut loc sâmbătă, 30 mai, și la care au participat aproximativ 15.000 de persoane.

După cele nouă ore de spectacol, în care publicul s-a bucurat de show-uri aviatice, curse inedite, demonstrații, paradă moto și expoziții, voluntarii au intervenit pentru curățarea zonei.

Aerodromul arată duminică dimineață impecabil, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

În calitate de organizator al evenimentului, alături de Aeroclubul României, Observatorul Prahovean mulțumește atât voluntarilor implicați, cât și spectatorilor care au dat o adevărată lecție de civilizație.

Ne revedem la ediția din 2027 al show-ului Avioane și Motoare!

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean

