Programul evenimentelor pentru copii, de duminică, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat programul activităților care vor avea loc duminică, 31 mai, pe Bulevardul Castanilor, în cadrul evenimentelor dedicate copiilor.

Pe parcursul zilei, copiii sunt așteptați la ateliere, spectacole, jocuri, activități creative și momente muzicale. Evenimente speciale sunt programate și la Zoo Bucov.

Activități permanente pe parcursul zilei

Pe Bulevardul Independenței va fi amenajat standul Professional Farmaline, în cadrul campaniei „Super Erou al Grijii”. Copiii vor putea participa la activități precum donare de plușuri, experimente magice și baloane.

La Zoo Bucov, în foișorul de lângă adăpostul cămilelor, de la ora 11:00, va avea loc evenimentul „Casele oamenilor versus casele animalelor”, cu invitatul special arhitectul Costin Gheorghe. Participarea la eveniment este gratuită, însă se achită biletul de acces în Grădina Zoologică.

Programul activităților pe Bulevardul Castanilor

10:00 – Concert „Coloricii suntem noi”, susținut de trupa Coloricii

10:00 – 10:30 – Jocuri cu mingea, organizate de SMILE

10:30 – 11:00 – Ateliere Origami, organizate de SMILE

11:00 – 11:30 – Spectacol „Motanul încălțat”, susținut de Teatrul de Animație Imaginario, și ghicitori cu SMILE

11:30 – 12:00 – Ștafetă, organizată de SMILE

12:00 – 12:30 – Mimă, organizată de SMILE

12:30 – 13:00 – Desenat cu creta și șotron, activități organizate de SMILE

16:00 – 16:30 – Jocuri cu frânghia / Limbo, organizate de SMILE

16:30 – 17:00 – Pictură pe față, organizată de SMILE

17:00 – 17:30 – Desenat și „Telefonul fără fir cu desene”, organizate de SMILE

17:30 – 18:15 – Dans, organizat de SMILE

18:15 – 19:00 – Cântat, organizat de SMILE