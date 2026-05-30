Olena Palii a venit din Ucraina fără să știe română. Astăzi, pacienții așteaptă peste un an pentru o consultație la clinica ei din Ploiești

Olena Palii venea din altă lume, la propriu. Dintr-o Uniune Sovietică pe cale să se destrame, dintr-un oraș în care rusoaica de origine nu mai era nici acasă, nici străină. A ajuns în România la 11 ani, nu știa limba, nu știa dacă rămâne. A rămas. A făcut medicina. În urmă cu 12 ani deschis o clinică în Ploiești cu două angajate și trei pacienți pe zi. Astăzi, lista de așteptare la Visus Clinic se întinde pe un an.

Din Ucraina în România după destrămarea URSS

Povestea doctoriței Olena Palii nu începe în clinica oftalmologică de pe strada General Traian Moșoiu din Ploiești, ci undeva mult mai departe, în haosul anilor ’90 de după căderea Uniunii Sovietice. S-a născut în Ucraina, la Lviv, orașul din vest, cel mai aproape de Polonia, cel mai departe de Moscova. Este rusoaică de origine, una dintre multele identități suspendate pe care le-a produs prăbușirea imperiului sovietic.

„Noi (ea și fratele ei – n.r.), practic, ne-am născut în Uniunea Sovietică. Când s-a destrămat, în ’91, tata nu mai reușea să găsească loc de muncă, pentru că s-au făcut foarte multe schimbări. Și a avut o propunere de muncă de aici, din România, în 1994”, povestește ea.

Astfel, familia a venit la București. Olena Palii avea pe atunci doar 11 ani. Cum nu știa română, a urmat liceul rusesc de pe lângă Ambasada Rusiei din capitală. Mai târziu a intrat la Facultatea de Medicină din București.

Însă identitatea familiei ei a rămas mereu un fel de ecuație fără soluție clară.

„Suntem ruși, dar care ne-am născut în Ucraina. E un amestec, un amalgam… Când am vrut să intru în Rusia, aveam pașaport ucrainean și eram străină pentru ruși. În Ucraina, eram privită ca rusoaică. Iar aici, În România…”, zâmbește ea. Și se oprește.

Povestește cu regret că sunt mai bine de opt ani de când nu s-a mai dus acasă, în Ucraina, la Lviv, unde are rudele. „Au fost patru ani de război, doi ani de pandemie înainte… nu mai mersesem de doi ani… Și, astfel, s-au cam făcut opt ani de atunci”, spune ea, cu regret.

Întrebată dacă se consideră rusoaică sau ucraineancă, dr. Olena răspunde cu sinceritate: „Mă simt ucraineancă mai mult decât rusoaică”. Sufletul și inima, cum zice ea, sunt acolo, în Ucraina. Dar viața ei e aici, în România.

Medicina, rezidențiatul și primul bisturiu

Olena Palii ales oftalmologia. La rezidențiat a nimerit un șef care se distingea printr-o raritate în lumea medicală a acelor ani: îi încuraja pe rezidenți să opereze. Nu doar să asiste, nu doar să privească, ci să opereze ei înșiși. „Am avut șansa să fac operații alături de el și sunt recunoscătoare pentru chestia asta”, spune dr. Palii.

Microchirurgia a rămas un vis la care se întoarce cu gândul periodic, își dorește mult să opereze din nou. Este un vis pe care nu l-a abandonat, ci l-a amânat pentru momentul când va fi timp, liniște și „curba de învățare va putea fi refăcută”, așa cum îi place ei să spună.

Cum a ajuns în Ploiești deși locuia în București? Viața a adus-o… Consideră că Ploieștiul a fost mai potrivit pentru deschiderea unei clinici oftalmologice. Voia să fie aproape de casă, adică de București, dar nu în capitală. Și, astfel, Ploieștiul a ajuns pe lista de preferințe.

Clinica a deschis-o, din prima, în locul unde se află și astăzi: pe strada Traian Mosoiu, la nr.11. A considerat că este sufcient de aproape de București pentru a fi lângă copiii ei. „Am deschis lângă casă. Am zis să mai fiu un pic mai prezentă acasă”, spune ea. Ironia sorții: în primii ani venea la Ploiești șase zile pe săptămână.

Dealtfel, motivul pentru care Visus Clinic a luat naștere a fost dorința unei mame de a le oferi copiilor săi un nivel de trai peste medie și accesul la o educație de calitate. Și, mânată de acest deziderat, a reușit!

Începuturile Visus Clinic: Trei pacienți pe zi și vouchere de 10 lei

La începuturile din 2014, Visus Clinic era un cabinet cu două asistente care îndeplineau simultan toate rolurile posibile: asistente, optometriste, recepție, totul. Dr. Palii era singura doctoriță. Programările se numărau pe degete: doi, trei pacienți pe zi, iar al treilea era programat la patru ore distanță.

Cum a supraviețuit în acele condiții? „Cu inventivitate, energie și, uneori, cu idei care nu funcționează”, spune ea, râzând. Și a venit cu exemple concrete:

La început povestește că a angajat două fete, pe care le-a îmbrăcat în culorile clinicii, ca să împartă fluturași promoționali pe stradă. „Nu a mers”, afirmă ea.

Apoi, s-a înscris pe site-urile de vouchere, care erau acum 12 ani la modă, unde pacienții plăteau 10 lei pentru o consultație completă. A renunțat în ziua în care o tânără a venit cu acel voucher și i-a solicitat să i se facă absolut tot ce scria pe flyer: de la tomografie retiniană la dezobstrucție de căi lacrimale, contra sumei de 10 lei, fără să fi citit mai atent ce presupun acele investigații. „Am zis gata, până aici. Aici mă opresc!”, a decis dr. Olena palii în acel moment.

Cum a început să funcționeze: cu o listă de medici de familie din toată Prahova

Lucrul care a pus clinica pe picioare, care a funcționat încă de la început și funcționează până astăzi, este suportul oferit de medicii d efamilie.

Dr. Palii povestește cum a luat telefonul și a sunat, cabinet cu cabinet, la medici de familie din tot județul Prahova. Le cerea o întâlnire, se prezenta, și le cerea să trimită pacienți. „Stăteam la coadă ca să intru la medicul de familie, împreună cu pacienții. Dacă mă sunau fetele de aici (de la clinică – n.r.) că a intrat un pacient la clinică, lăsam coada, mă întorceam, consultam pacientul, și mă întorceam la medicul de familie. Altă coadă. Stăteam iar…”, povestește ea, nostalgică.

Imaginea nu e metaforică: medicul primar oftalmolog, cu experiență în sala de operații, stătea la rând la cabinetele medicilor de familie din Prahova, cu o listă de adrese și numere de telefon în mână, sperând la o recomandare. Nu din disperare, ci din convingere că, dacă pacientul ajunge o dată, nu pleacă.

Apoi a semnat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, decizie pe care mulți colegi o evitau pe atunci, cu argumentele clasice: e cu statul, banii intră greu, birocrația e copleșitoare. „Nu e adevărat. Am zis: ce pierd dacă semnez? Vreau să încerc, dacă nu merge, mă opresc”, a povestit ea. Și a mers! De zece ani, contractul cu CAS e în vigoare. Listele de așteptare pentru consultațiile decontate se întind acum pe un an întreg.

Echipa: „Dacă nu aveam fetele, nu reușeam”

În ceea ce privește personalul angajat în cadrul Visus Clinic, Dr. Olena Palii vorbește despre echipa ei cu o căldură care nu pare una de circumstanță. Una dintre primele angajate a fost o fată de 53 de ani, căreia orice alt angajator i-ar fi spus că e prea târziu. „Pentru mine nu a contat”, spune dr. Olena. Fata respectivă a ieșit la pensie de la clinică.

De asemenea, îi vin în minte multe alte fete alături de care a lucrat sau lucrează încă. Cea care însă se face remarcată cel mai mult este Georgiana, managera clinicii de 11 ani. „Ea este mâna mea dreaptă, exactă, corectă, strictă, implicată și loială — și lucrul ăsta nu s-a schimbat niciodată indiferent de bani”, spune dr. Olena.

„Ceea ce am construit noi aici, dacă nu aveam fetele, nu reușeam. De la bun început am ales fete de un anumit tipar”, explică ea.

A construit astfel, o cultură a clinicii în jurul unui principiu pe care îl repetă la fiecare întâlnire cu echipa: în momentul în care pacientul a intrat pe ușă, totul este despre el.

Fetele nu au voie să vorbească la telefon de față cu pacientul din scaun. Nu au voie să o întrebe ce vrea să mănânce la prânz. Nu au voie să discute nimic personal cât timp el se află în cabinet. „Dacă vrem să comunicăm ceva între noi, găsim o modalitate prin care pacientul să nu afle. El a intrat în clinică și, din acel moment totul e despre el, pentru el”.

Același principiu se aplică și la actualizarea permanentă a cunoștințelor. Firmele de aparatură medicală sunt prezente regulat în clinică cu prezentări și cursuri. Echipa merge împreună la congrese de specialitate. „Update-ul permanent e foarte important. Un medic care vine și vede că lucrurile nu stau pe loc, că are din ce în ce mai multe posibilități profesionale să se dezvolte, atunci rămâne alături de noi. Și asta contează”, spune dr. Palii

Astăzi echipa din Ploiești numără șase medici. Rotația cadrelor medicale e aproape inexistentă. Medicii vin și simt că au ajuns unde trebuie. Și atunci rămân. E atât de simplu!

Ce înseamnă, concret, un consult complet la Visus Clinic

Aceasta este, poate, partea poveștii cel mai puțin vizibilă din exterior, dar cea care explică cel mai bine de ce listele de așteptare sunt cele mai lungi din Prahova.

Visus Clinic nu este o clinică de ochelari și cataractă, cum înțelege multă lume că ar fi un cabinet de oftalmologie. Este un centru multidisciplinar în oftalmologie și ORL, care acoperă practic întreaga patologie oculară, de la nou-născuți la vârstnici, de la afecțiuni banale, la cazuri complexe care în alte clinici din oraș ar presupune drumuri la clinici universitare din București. La Visus, un pacient găsește aproape totul. Doar operațiile lipsesc.

Echipa medicală include, pe lângă medicii generaliști în oftalmologie, doi specialiști cu supraspecializare: un medic oftalmopediatru, singurul profil de acest fel care poate trata și opera strabism și poate consulta inclusiv nou-născuți în zona Prahovei, și un medic retinist, singurul specialist în boli vitreeo-retiniene din județul Prahova.

Acestora li se adaugă o colegă cu profil de neuro-oftalmologie, domeniu care se ocupă de afecțiunile ochiului cu origine neurologică, „adică tot ce există în spatele globului ocular, de-a lungul nervului optic până la creier”, explică dr. Palii.

Investigațiile disponibile includ: tomografie retiniană și a nervului optic, topografie corneană (harta corneei, care este esențială în diagnosticul keratoconusului și în pregătirea pentru operațiile laser), ecograf ocular (similar cu o ecografie abdominală, dar dedicat exclusiv ochiului), câmp vizual computerizat, biometrie oculară, pahimetrie, și microscopie speculară cu sisteme de măsurare a tensiunii intraoculare.

Aparatura este, în cuvintele dr. Palii, „premium de ultimă generație”, și a costat pe măsură. „Numai cele două lasere pe care le avem, reprezintă o investiție de 100.000 de euro”, spune proprietara clinicii.

Ce tratamente pot fi aplicate în cadrul clinicii oftalmologice

Tratamentele laser disponibile la Visus Clinic nu sunt cele populare, cunoscute publicului larg, cele care elimină necesitatea ochelarilor (acesta presupune o intervenție chirurgicală separată).

„La noi sunt lasere care tratează afecțiuni oftalmologice grave: edem macular cauzat de diabet sau de alte boli vasculare, anumite forme de glaucom, dezlipire de retină în faze incipiente, alte patologii retiniene și ale polului anterior”, explică dr. Olena Palii.

Injecțiile intravitreene, adică substanțe terapeutice administrate direct în cavitatea vitreană a ochiului, sunt efectuate de patru dintre cei șase medici, inclusiv de dr. Palii, pentru pacienți cu degenerescență maculară legată de vârstă, diabet, boli vasculare oculare și alte afecțiuni care nu răspund la tratamentul clasic.

Sala de mici intervenții, din cadrul clinicii, permite extrageri de tumori și corpi străini, dezobstrucții de căi lacrimale, și alte proceduri care nu necesită internare sau anestezie generală. Operațiile de cataractă, ambulatorii, efectuate de medicul retinist colaborator, se desfășoară în altă locație, pacienții revenind a doua zi la Visus Clinic pentru control.

Controlul miopiei la copii este un alt serviciu pentru care Visus Clinic s-a impus ca lider în Prahova. „Suntem cel mai mare centru din județ care se ocupă de controlul miopiei”, spune dr. Palii. Tratamentul implică lentile dure Ortho-K, purtate noaptea în timpul somnului, care remodelează temporar corneea, astfel încât a doua zi copilul nu mai are nevoie de ochelari sau lentile, iar progresia miopiei este încetinită semnificativ. „E o chestie foarte actuală acum”, subliniază dr. Palii.

Clinică oftalmologică multidisciplinară

Componenta ORL, adăugată ulterior, completează profilul multidisciplinar al clinicii. Doi medici specialiști ORL, formați la UMF „Carol Davila” din București, oferă consultații, investigații și tratamente pentru patologia urechii, nasului și gâtului, cu aparatură modernă pentru diagnostic precis și intervenții minim-invazive.

Consultul complet, conceptul pe care dr. Palii îl pune în centrul filosofiei Visus Clinic, înseamnă că un pacient care intră pe ușă poate, dacă situația o cere, să primească opinia unui alt specialist din aceeași clinică, în aceeași zi sau în cel mai scurt timp, fără să plece în altă parte.

„Visul de fapt a fost că ei să nu plece. La început, foarte mult timp trimiteam pacienți în alte locuri. O parte se întorceau, o parte rămâneau acolo unde îi trimiteam. Și, profesional vorbind, era o strângere de inimă. Era frustrant că nu poți duce pacientul până la capăt”.

Nu în ultimul rând, clinica Visus are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, ceea ce înseamnă că o parte din consultații sunt decontate integral. Lista de așteptare pentru locurile cu decontare CAS depășește însă un an. Cea pentru consultații private, cu plată, cinci luni. Ceea ce spune multe despre cum a reușit Visus Clinic să-și fidelizeze pacienții.

Fonduri europene după opt ani de încercări

Nu totul a venit ușor. Timp de opt ani, dr. Palii a încercat să obțină finanțare europeană pentru aparatură. A colaborat cu firme de consultanță, a avut dosare refăcute, speranțe reînnoite an de an. Nimic nu s-a întâmplat. „Am zis că, probabil, nu am niciun noroc cu astfel de lucruri, și asta înseamnă că trebuie să luăm din fonduri proprii”, a concluzionat ea. Astfel, a cumpărat aparatura în leasing, a susținut-o din veniturile clinicii, a mers înainte.

Soluția a venit odată cu deschiderea clinicii din București, în urmă cu doi ani, o formulă financiară gândită cu atenție. A accesat fonduri europene pentru sucursala din Capitală, a mutat aparatura din Ploiești la București, și a înlocuit-o la Ploiești cu echipamente noi. Abia acum, după doisprezece ani de clinică, a reușit prima finanțare europeană, recunoaște ea. Dar, totodată, spune că nu s-a dat bătută niciodată „N-am încetat niciodată să încerc”, mărturisește ea.

Un drum de o oră care a devenit timp liber pentru ea

Face naveta București–Ploiești de ani buni — o oră dus, o oră întors. Vine la Ploiești de trei ori pe săptămână. La clinica de la București merge de două ori. La un moment dat a văzut în această navetă o problemă, iar deschiderea clinicii la cinci minute de casă părea soluția naturală spre o eventuală retragere. Până când a realizat că drumul lung era, de fapt, singura bucată de timp rămasă pentru ea.

„Rezolv o grămadă de lucruri în timpul navetei. Dau un telefon, ascult un podcast, ascult un interviu. A devenit timp pentru mine, singurul pe care îl am, dealtfel”, spune ea, cu sinceritate. Ora de autostradă, în ambele sensuri, s-a transformat în spațiul în care gândește, planifică, respiră. O raritate în viața unui medic cu două clinici, șase colegi, sute de pacienți și doi copii.

Copiii, Anton, în vârstă de 20 de ani, și Anastasia, de 17 ani acum, au crescut cu o mamă care venea șase zile pe săptămână la Ploiești. Anton studiază biologia la Paris, cu un master în bio-inginerie în plan. Anastasia finalizează liceul la București. Băiatul și-a luat mama ca model, chiar dacă nu în oftalmologie, nu neapărat în medicină, dar cu aceeași seriozitate cu care Olena Palii a tratat fiecare decizie din viața ei.

Iar clinica Visus din Ploiești merge. Are 20, 25, 30 de pacienți pe zi. Listele de așteptare pentru consultații private, cu plată, se întind pe cinci luni de zile. Cu Casa de Asigurări, următoarea programare disponibilă este peste un an.

După 12 ani de încercări diferite, de capcane și greșeli, în ceea ce privește reclama, medicul a ajuns la o singură concluzie:

„Cea mai bună reclamă e radio-șanțul, adică cea „din gură-n gură”. Dar pentru asta trebuie să meriți”, concluzionează dr. Olena Palii.

Cu o echipă puternică în spate, cu copiii și soțul ei, Răzvan Petre, care o sprijină necondiționat, dr. Olena Palii spune că nu ar fi reușit nimic fără sprijinul acestora. Și, astfel, povestea Visus Clinic continuă, iar medicul cu identitatea suspendată, face pași mici, dar siguri, spre îndeplinirea visului: microchirurgia oculară pe care, speră, să o practice din nou cât mai curând, de această dată în propria clinică.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Visus Clinic și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Visus Clinic nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Articolul face parte din campania, derulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.