Diploma de bacalaureat poate fi eliberată înainte de rezultatele finale. Cine beneficiază de măsură

Absolvenții de liceu care promovează examenul de bacalaureat 2026 și nu depun contestații vor putea obține diploma mai devreme, înainte de afișarea rezultatelor finale. Măsura a fost comunicată școlilor de către Ministerul Educației și vizează candidații care au nevoie urgentă de document, în special pentru înscrierea la facultate.

Diploma de bacalaureat poate fi ridicată de către absolvenții care au promovat examenul în sesiunea specială din mai 2026, în sesiunea iunie-iulie 2026 sau în sesiunea august 2026, cu condiția să nu fi depus contestație.

Documentele vor fi completate pe baza datelor din catalogul electronic și vor fi semnate de directorul școlii și de președintele comisiei din centrul de examen. Termenul de completare este de maximum 10 zile de la finalizarea examenului.

Ministerul recomandă ca prioritate să fie acordată candidaților care au nevoie de diploma de bacalaureat pentru admiterea în învățământul superior. În cazul probei de biologie, pe diplomă va fi trecută disciplina susținută, nu programa de examen, iar la probele scrise va fi înscrisă denumirea probei susținute.