România, pe primul loc în UE la numărul tinerilor fără loc de muncă și fără studii

Autor: Luiza Toboc
România continuă să aibă cea mai mare pondere de tineri care nu lucrează și nu urmează nici studii, nici cursuri de formare profesională din întreaga Uniune Europeană, potrivit datelor publicate joi, 28 mai, de Eurostat.

În 2025, 19,2% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani se aflau în categoria NEET (fără loc de muncă, fără studii și fără participare la cursuri de calificare). Cu alte cuvinte, aproape unul din cinci tineri din România nu era integrat nici în sistemul educațional, nici pe piața muncii.

România este urmată de Bulgaria (13,8%) și Grecia (13,6%), în timp ce cele mai mici procente au fost înregistrate în Țările de Jos, Suedia și Slovenia.

Datele arată că tinerii cu un nivel redus de educație sunt cei mai expuși riscului de a ajunge în această situație. În România, peste 35% dintre aceștia erau NEET în 2025, cel mai mare procent din Uniunea Europeană.

Statisticile evidențiază și o diferență importantă între femei și bărbați. Un sfert dintre tinerele românce cu vârste între 15 și 29 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau studii sau cursuri de formare, față de 13,8% dintre bărbați.

