Cod galben de vânt puternic în zona de munte din Prahova

Autor: Roxana Tănase
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de vânt valabilă sâmbătă, 30 mai, inclusiv în zona de munte din Prahova.

Potrivit ANM, avertizarea ANM este valabilă sâmbătă, 30 mai, în intervalul 10:00 – 21:00, în zona de munte din Prahova.

Astfel, pe parcurul zilei, „vântul va avea intensificări, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h”.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, vremea va fi frumoasă sâmbătă, 30 mai. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va menține la 14… 15 grade Celsius.

harta ANM
Foto sursă: ANM

