Președintele Clubului Sportiv Câmpina, arestat preventiv pentru abuz sexual contra unei minore de 12 ani

Autor: Luiza Toboc
Adrian Aurelian Stoican, antrenorul de înot și președintele Clubului Sportiv Câmpina, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unei decizii pronunțate vineri, 29 mai, de către Judecătoria Câmpina. Bărbatul în vârstă de 42 de ani este cercetat pentru abuz sexual contra unei minore de 12 ani.

Instanța a admis propunerea formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina și a dispus arestarea pentru 30 de zile a lui Stoican, începând cu data de 29 mai până pe 27 iunie, inclusiv.

Judecătorii au respins solicitarea formulată de bărbat pentru înlocuirea măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Adrian Aurelian Stoican beneficiază, potrivit instanței de judecată, de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

