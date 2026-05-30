Vladimir Putin, prima reacție despre drona căzută la Galați

Președintele rus Vladimir Putin a avut prima reacție publică după incidentul de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Liderul de la Kremlin a declarat că Rusia este pregătită să desfășoare „o anchetă obiectivă”, dacă i se vor pune la dispoziție fragmentele dronei.

Putin a susținut că proveniența dronei nu poate fi stabilită până la expertizarea resturilor.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor”, a declarat Vladimir Putin, potrivit Digi24, care citează Reuters.

Liderul rus a sugerat ca România să transmită informații despre incident și, eventual, fragmente ale dronei, pentru ca Moscova să poată desfășura propria anchetă.

Reacția vine după ce România a anunțat că o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, în contextul atacurilor asupra Ucrainei. NATO a acuzat Moscova de comportament imprudent și a transmis că va apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat.

Putin a respins și acuzațiile formulate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a susținut că Rusia a depășit încă o limită prin incidentul produs pe teritoriul României.