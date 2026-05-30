A murit Sanda Țăranu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale Televiziunii Române

Sanda Ţăranu, una dintre cele mai cunoscute crainice din perioada comunistă și o voce inconfundabilă a emisiunii „Teleenciclopedia”, a murit, vineri, 29 mai, la vârsta de 87 de ani.

Potrivit radioromâniacultural.ro, Sanda Țăranu a fost timp de 40 de ani, una dintre a fost una dintre cele mai recognoscibile figuri ale TVR, într-o perioadă în care crainicii de televiziune reprezentau nu doar simple prezențe pe ecran, ci adevărate repere de profesionalism și rafinament cultural.

Sanda Țăranu s-a născut la 8 ianuarie 1939 și a fost absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică IL Caragiale.

Fosta prezentatoare și-a început activitatea în Televiziunea Română în anii ’60. A devenit rapid una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe de pe micul ecran, fiind remarcată pentru dicția impecabilă și stilul elegant de prezentare.

Numele Sandei Țăranu a fost legat de celebra emisiune „Teleenciclopedia”, una dintre cele mai longevive producții din istoria televiziunii românești.

Timp de peste 40 de ani, Sanda Țăranu a prezentat programe și emisiuni urmărite de milioane de români, devenind una dintre imaginile definitorii ale televiziunii publice. În ultimii ani, presa a relatat că fostă prezentatoare trăia retras în casa de la Breaza.

Anunțul morții sale a generat numeroase mesaje de condoleanțe din partea foștilor colegi, a personalităților din media și a telespectatorilor care și-au exprimat regretul pentru dispariția uneia dintre cele mai importante figuri ale televiziunii românești.