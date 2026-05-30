Astăzi are loc marele show aviatic Avioane și Motoare, la Aerodromul Strejnicu. Intrarea este liberă

Sâmbătă, 30 mai, Aerodromul Strejnicu devine locul unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate în Prahova: Avioane și Motoare – Ploiești Airshow 2026.

Evenimentul este dedicat pasionaților de aviație, motoare și adrenalină, dar și familiilor care vor să petreacă o zi specială în aer liber. Intrarea este liberă, iar publicul va avea parte de demonstrații aeriene, acrobații, lansări de parașutiști, paradă moto și exerciții tactice.

Acrobații spectaculoase pe cerul de la Strejnicu

Show-ul aviatic include evoluții ale unor aeronave precum ZLIN 242L GURU, ICP Savannah S, IAR 330 Puma, C27J Spartan, Extra 330 SC, dar și demonstrații ale formațiilor Iacării Acrobați, Șoimii României, The Pelicans și Solo Fox. În program sunt incluse și lansări de parașutiști din AN-2, paradă moto și exerciții tactice IGAV.

Accesul publicului se face începând cu ora 12:00. Primele momente aeriene sunt programate de la ora 14:00, iar spectacolul continuă până seara, cu evoluții programate la orele 14:40, 15:40, 17:30, 19:00 și 20:04. Află aici Unde parchezi dacă vii la show-ul aviatic de la Aerodromul Strejnicu

Eveniment pentru toată familia

Pe lângă show-ul aviatic, publicul este așteptat cu expoziții de mașini de epocă, o paradă moto, atmosferă de festival, muzică și mâncare bună, și momente dedicate pasionaților de motoare, inclusiv curse bolizi șli motociclete vs avioane de acrobație.

De asemenea, cei prezenți vor putea vedea roboții construiți de elevi din Prahova și premiați internațional, care vor fi prezentați la Avioane și Motoare 2026.

Show-ul se va încheia cu un spectaculos foc de artificii după orea 21:00.

Programul complet Avioane și Motoare Airshow Ploiești 2026

12:00 – Începe accesul publicului

Expoziție de mașini și motociclete de epocă

Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale

Street food

Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare

14:00 – 17:00

Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice

Extrageri câștigători tombolă

Paradă moto

17:00 – 21:00

Show aviatic

Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație

Show pirotehnic

Extragere câștigători tombolă

21:15 – Foc de artificii

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean