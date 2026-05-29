Programul show-ului aviatic Avioane și Motoare 2026, pe 30 mai, la Aerodromul Strejnicu

Avioane și Motoare – Ploiești Airshow revine pe 30 mai, la Aerodromul Strejnicu, cu un program spectaculos dedicat pasionaților de aviație, motoare și show-uri aeriene. Intrarea este liberă.

Pe durata zilei, publicul va putea urmări demonstrații aeriene, evoluții în formație, lansări de parașutiști, expoziții de mașini și motociclete de epocă, demonstrații de robotică, curse între bolizi/motocicletă și avioane de acrobație, show pirotehnic și foc de artificii.

Programul show-ului aviatic

14:00

ZLIN 242L GURU

ICP Savannah S

IAR 330 Puma

14:40

C27J Spartan

Lansare parașutiști AN-2

Extra 330 SC

15:40

Iacării Acrobați

Paradă moto

Exercițiu tactic IGAV

17:30

Șoimii României

Lansare parașutiști AN-2

Extra 330 SC

19:00

Exercițiu tactic IGAV

Iacării Acrobați

Formație ZLIN 242L GURU

20:04

Șoimii României

The Pelicans

Solo Fox

21:15

Foc de artificii