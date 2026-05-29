Programul show-ului aviatic Avioane și Motoare 2026, pe 30 mai, la Aerodromul Strejnicu

Autor: Marius Nica
Avioane și Motoare – Ploiești Airshow revine pe 30 mai, la Aerodromul Strejnicu, cu un program spectaculos dedicat pasionaților de aviație, motoare și show-uri aeriene. Intrarea este liberă.

Pe durata zilei, publicul va putea urmări demonstrații aeriene, evoluții în formație, lansări de parașutiști, expoziții de mașini și motociclete de epocă, demonstrații de robotică, curse între bolizi/motocicletă și avioane de acrobație, show pirotehnic și foc de artificii.

Programul show-ului aviatic

14:00
ZLIN 242L GURU
ICP Savannah S
IAR 330 Puma

14:40
C27J Spartan
Lansare parașutiști AN-2
Extra 330 SC

15:40
Iacării Acrobați
Paradă moto
Exercițiu tactic IGAV

17:30
Șoimii României
Lansare parașutiști AN-2
Extra 330 SC

19:00
Exercițiu tactic IGAV
Iacării Acrobați
Formație ZLIN 242L GURU

20:04
Șoimii României
The Pelicans
Solo Fox

21:15
Foc de artificii

Unde parchezi dacă vii la show-ul aviatic de la Aerodromul Strejnicu

