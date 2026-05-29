Moșii de vară 2026. Ce se pune în pachete și ce nu e bine să faci în această zi

Anul acesta, Sâmbăta Morților, sau Moșii de vară, vor fi prăznuiți pe 30 mai, în sâmbăta dinaintea Rusaliilor.

- Publicitate -

Sărbătoarea nu are o dată fixă în fiecare an, ci pică întotdeauna în sâmbăta dinaintea Pogorârii Sfântului Duh (a 50-a zi după Paște).

În tradiția populară, se spune că sufletele morților, venite încă din Joia Mare pe lângă casele lor, se întorc în această zi în lumea de dincolo. De Sâmbăta Morților, rudele oferă pomană pentru aceștia, cu gândul de a le ușura drumul.

- Publicitate -

Ce obisnuiesc să facă credincioșii în această zi

În Sâmbăta Morților, credincioșii merg la biserică pentru parastase, aprind lumânări și dau de pomană în memoria celor trecuți în neființă. În multe zone din țară, oamenii merg și la cimitir, pentru a curăța mormintele și a duce flori proaspete.

Ce se dă de pomană la Moșii de vară

În această zi, credincioșii pregătesc pachete de pomană, care sunt duse la biserică pentru a fi sfințite și apoi împărțite.

De obicei, credincioșii impart în această zi: colivă, colaci, sarmale, orez cu lapte, cozonac sau plăcinte, fructe de sezon, vase noi, căni sau străchini.

- Publicitate -

În multe zone ale țării, cireșele sunt un simbol al acestei zile. Este și motivul pentru care Moșii de vară mai sunt numiți și „Moșii de cireșe”. Deoarece este sezonul lor, cireșele sunt nelipsite din pachete. Mulți credincioși împart cireșe alături de colaci și vin, fiind considerate primele fructe din an care se dau de pomană pentru sufletele copiilor sau ale rudelor.

De asemenea, în anumite regiuni ale țării, în pachetele oferite de pomană este așezat și un bănuț. În credința populară, acesta simbolizează sporul, bunăstarea și binecuvântarea, fiind considerat un semn al dorinței de a împărți nu doar hrană, ci și gânduri bune.

Ce nu e bine să faci în această zi

Tradiția spune că în Sâmbăta Morților nu este bine să te cerți, să fii supărat sau să arunci vorbe grele. Motivul: ziua aceasta este considerată una a liniștii și a rugăciunii.

- Publicitate -

În această zi, se spune că este bine să mergi la biserică, să-i pomenești pe cei trecuți în neființă și să dai de pomană pentru sufletul lor.

Gospodinele își pun veșnica întrebare: oare am voie să spăl rufe în Sâmbăta Morților? Tradiția populară spune că nu se spală. Conform superstițiilor, această zi este considerată o sărbătoare sfântă, în care este bine să eviți treburile casnice.