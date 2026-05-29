Cum a ajuns drona rusească să lovească blocul din Galați. Explicațiile președintelui Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat, aflat în vizită la Galați, că drona care a lovit blocul din oraș ar fi fost lovită în zbor deasupra Ucrainei, cel mai probabil de apărarea antiaeriană ucraineană, iar traiectoria i-ar fi fost modificată.

Potrivit Biziday, șeful statului a spus că a fost vorba despre un grup de 43 de drone venite dinspre est, care au traversat Ucraina la 20–30 de kilometri nord de Dunăre. O parte dintre acestea ar fi fost doborâte pe teritoriul ucrainean.

„Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte şi una dintre ele, lovită probabil deasupra oraşului Reni, traiectoria ei s-a modificat şi a venit înspre Galați”, a declarat Nicușor Dan, potrivit sursei citate.

Întrebat dacă traiectoria dronei s-a modificat aleatoriu sau în urma unei intervenții, președintele a răspuns că aceasta „a fost lovită kinetic”.

Nicușor Dan a vorbit și despre solicitările României privind echipamente antidrone din partea NATO, explicând că discuția este una tehnică și complicată.

Președintele a precizat că, în cazul doborârii unei drone, trebuie evitat riscul ca racheta folosită să lovească o locuință sau să producă pagube mai mari, dar și riscul ca România să tragă de pe teritoriul său spre teritoriul ucrainean.