Cum explică consilierii de la PNL, PSD și AUR lipsa avizului pentru interzicerea jocurilor de noroc la Ploiești

Proiectul care prevedea interzicerea jocurilor de noroc în municipiul Ploiești nu a mai ajuns pe masa Consiliului Local, după ce nu a primit avizul Comisiei Juridice. Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere consilierilor de la PNL, PSD și AUR care nu și-au exprimat votul în comisie. La unison, aceștia susțin că au existat probleme de fond care necesitau clarificări înainte ca proiectul să fie supus dezbaterii în Consiliul Local.

Inițiativa, una dintre cele mai discutate din ultima perioadă în administrația locală, a stârnit reacții puternice atât în mediul politic, cât și în rândul cetățenilor.

Ieri, 28 mai, proiectul nu a mai intrat pe ordinea de zi a Consiliului Local pe motiv că nu avea aviz de la Comisia Juridică.

De ce nu a primit proiectul avizul Comisiei Juridice

În Comisia Juridică, două dintre membre, Magdalena Trofin și Raluca Dumitru, consilieri locali din partea Mișcării Noi, Ploieștenii, au acordat aviz favorabil proiectului.

În schimb, Valentin Marcu (PNL), Octavian-Andrei Sandu (PSD) și Anca Ligia Manu (AUR) nu și-au exprimat votul, situație care a făcut imposibilă emiterea avizului necesar pentru ca proiectul să intre pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești.

PNL: „Proiectul avea prevederi discriminatorii”

Consilierul local Valentin Marcu (PNL) susține că documentul prezentat în comisie conținea vulnerabilități juridice care puteau conduce la anularea hotărârii în instanță.

„Proiectul avea prevederi discriminatorii, dar și anumite lacune, astfel încât riscam să fie contestat în instanța de contencios administrativ.

Comisia juridică a fost convocată la ora 10:00, iar ședința Consiliului Local era convocată la ora 11:00. În intervalul de o oră nu se putea modifica proiectul astfel încât să nu poată fi contestat”, a declarat consilierul local Valentin Marcu, secretarul Comisiei Juridice.

Potrivit acestuia, timpul foarte scurt dintre ședința comisiei și cea a Consiliului Local nu ar fi permis corectarea eventualelor probleme identificate.

PSD: „Proiectul trebuie analizat cu mare atenție”

Reprezentantul PSD din Comisia Juridică, Octavian-Andrei Sandu, susține că situația a fost una procedurală, însă consideră că proiectul necesită o analiză aprofundată înainte de a fi adoptat. Potrivit acestuia, „în Comisia de Patrimoniu nu a fost pe ordinea de zi, iar în Comisia juridică, nu s-a întrunit cvorum”.

„Absența cvorumului este o chestiune strict procedurală și nu reflectă în niciun fel poziția mea sau a colegilor mei față de conținutul proiectului, nici în sensul susținerii, nici în sensul respingerii acestuia”, consideră Octavian-Andrei Sandu.

„Însă, nu am nicio reținere să vă spun că, dincolo de aspectele de oportunitate și legalitate, care fac obiectul analizei comisiilor de specialitate, plenul consiliului local trebuie să analizeze proiectul cu mare atenție.

În spațiul public sunt și foarte multe opinii în favoarea reglementării și nu a interzicerii totale. Iar în urma dezbaterii organizate, așa cum s-a subliniat și în cadrul ședinței ordinare, nu a rezultat un consens, o tendință clară și consolidată în favoarea unei direcții”, a precizat consilierul.

Acesta afirmă că aleșii locali au obligația de a lua în considerare toate punctele de vedere înainte de adoptarea unei decizii cu impact asupra mediului economic și social.

„Avem datoria să examinăm cu atenție și să ascultăm opiniile tuturor. Vă asigur că, în toate demersurile și în întreaga activitate din consiliu, atât eu, cât și colegii mei, avem drept reper interesul superior al cetățenilor, al tuturor, fără excepție”, a precizat consilierul local Octavian – Andrei Sandu.

AUR: „Nu poți elimina un tip de joc și să îl lași pe altul”

Consilierul local Anca – Ligia Manu (AUR) consideră că proiectul trebuie revizuit pentru a elimina riscurile juridice care ar putea duce la anularea lui în instanță.

„Un proiect cu un impact atât de important nu poate fi adoptat în grabă, doar pentru imagine, riscând ulterior să fie anulat în instanță din cauza unor vicii de procedură sau a unei fundamentări insuficiente.”, a precizat Anca – Ligia Manu.

Reprezentanta AUR susține că una dintre principalele vulnerabilități ale proiectului este excluderea pariurilor sportive din categoria activităților care ar urma să fie interzise.

„Prin interpelarea mea oficială de ieri, am solicitat inițiatorului clarificări privind vulnerabilitățile majore ale proiectului: excluderea selectivă a pariurilor sportive crează un risc uriaș de discriminare, ceea ce va duce la anularea întregii hotărâri în instanță. În plus, Primăria nu are niciun plan pentru a stopa migrarea tinerilor în online.

Prin aceasta hotărâre scrisă greșit se minimizează efectul cel puțin la fel de distrugător al dependentei de pariuri sportive. Nu poți pretinde ca protejezi adolescentii din Ploiești dacă elimini o formă de joc, dar o lași pe alta! Ori facem curățenie completă și legală în cartiere, ori facem doar figurație pe Facebook.

În cadrul dezbaterilor s-au conturat opinii diferite, ceea ce arată că proiectul are nevoie de clarificări și o fundamentare mai solidă. Acesta va fi reintrodus în comisie, va obține avizele necesare, iar ulterior va putea fi supus dezbaterii și votului în Consiliul Local.

Susțin eliminarea acestui fenomen distructiv din cartierele Ploieștiului, asa cum am spus si in cadrul sedintei de ieri, însă datoria noastră este aceea de a adopta hotărâri aplicabile, nu doar de impact electoral”, consideră Anca – Ligia Manu.

Ce urmează pentru proiectul privind jocurile de noroc

Toți cei trei consilieri susțin că proiectul nu a fost respins definitiv și că acesta poate reveni în circuitul administrativ după clarificarea aspectelor juridice și procedurale semnalate.

Prin urmare, documentul va fi reintrodus pentru analiză, urmând să primească avizele necesare înainte de a fi supus votului în plenul Consiliului Local Ploiești.

Până atunci, dezbaterea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc din municipiu rămâne deschisă, urmând ca decizia finală să aparțină consilierilor locali.