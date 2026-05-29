MApN transmite mesaje de calm către populație, după ce o dronă a căzut pe un bloc la Galați

Ministerul Apărării Naționale a publicat vineri, 29 mai, două clipuri video pe rețelele de socializare, prin care încearcă să liniștească populația. Totul vine după valul de reacții negative ale populației, generate de incidentul de joi noapte de la Galați. O dronă rusească a căzut pe un bloc de locuințe, fără a fi interceptată de Armata Română. Dispozitivul a explodat, provocând un incendiu, în urma căruia două persoane au fost rănite.

În mesajele transmise pe Facebook, reprezentanții MApN au explicat că prioritatea principală a instituției este protejarea vieții cetățenilor și evitarea unor riscuri suplimentare pentru populație.

„Știu că mulți dintre voi vă întrebați de ce nu am reușit să doborâm drona. Misiunea Armatei României este să îi protejeze pe oameni. Fiecare decizie urmărește, în primul rând, siguranța cetățenilor”, au transmis oficialii.

Reprezentanții Armatei au subliniat că folosirea armamentului letal pe teritoriul național, în timp de pace, presupune reguli stricte și o responsabilitate majoră. Potrivit acestora, intervenția împotriva unei ținte aeriene se face doar în condițiile în care populația nu este pusă în pericol.

„Armata nu își poate permite să provoace mai multe pagube decât ar trebui să prevină. Suntem precauți, suntem responsabili, suntem aici să apărăm țara”, se arată într-un alt mesaj video.

Totodată, MApN a transmis că instituțiile statului – militari, pompieri, polițiști și alți specialiști – au fost mobilizate pe parcursul nopții pentru gestionarea situației și monitorizează permanent zona de frontieră.

În contextul criticilor apărute în spațiul public, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat recent că doborârea unei drone cu un avion F-16 este posibilă doar în anumite condiții tehnice și tactice, care trebuie îndeplinite simultan.

„Pentru a doborî o dronă dintr-un avion de vânătoare F-16 trebuie să existe simultan mai multe condiții: altitudine, distanță, vizibilitate pe radar și poziționarea aeronavei. Acest scenariu nu s-a întâmplat în România”, a declarat Radu Miruță.

Incidentul de la Galați a reaprins dezbaterea privind securitatea spațiului aerian al României și capacitatea de reacție în fața amenințărilor venite din proximitatea războiului din Ucraina.