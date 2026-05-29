Unde parchezi dacă vii la show-ul aviatic de la Aerodromul Strejnicu

Organizatorii evenimentului „Avioane și Motoare Airshow 2026” au transmis informații utile pentru participanții care vor veni sâmbătă, 30 mai, la Aerodromul Strejnicu.

- Publicitate -

Potrivit organizatorilor, accesul către parcarea destinată publicului se va face din strada Principală, cu viraj dreapta pe strada Stadionului. După stadionul Conpet, vizitatorii vor putea intra în parcarea amenajată pentru eveniment.

Din zona de parcare, publicul va avea acces direct către spațiul destinat spectatorilor.

- Publicitate -

Alte două spații de parcare cu plată vor fi disponibile în apropierea aerodromului. Este vorba despre parcarea Euro Parking, destinată tirurilor, aflată în imediata apropiere a sensului giratoriu de pe Centura de Vest a Ploieștiului, la intersecția cu DJ 129 spre Strejnicu, și parcarea de la restaurantul Axa, situată în apropierea aerodromului.

Persoanele care vor alege să vină la eveniment fără autoturism vor putea intra direct în zona publicului pe următoarea intrare după Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești.

Evenimentul „Avioane și Motoare” va avea loc sâmbătă, 30 mai, la Aerodromul Strejnicu. Intrarea este liberă.

- Publicitate -

Link-uri utile pentru șoferii care caută parcare

Parcare eveniment

• Waze: https://ul.waze.com/ul?ll=44.92107177%2C25.96318245&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location

• Google Maps: https://maps.app.goo.gl/aPnS4rB7ada3FShX9

Parcare cu plată 1 (TIR-uri)

• Waze: https://ul.waze.com/ul?ll=44.92460421%2C25.97827792&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location

• Google Maps: https://maps.app.goo.gl/y9392tvqcLJXcKD99

Parcare cu plată 2 (AXXA)

• Waze: https://ul.waze.com/ul?ll=44.92285701%2C25.97309589&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location

• Google Maps: https://maps.app.goo.gl/hoKLsyeBJRr7XguX9

- Publicitate -

Programul evenimentului

12:00 – Începe accesul publicului

Expoziție de mașini și motociclete de epocă

Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale

Street food

Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare

14:00 – 17:00

Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice

Extrageri câștigători tombolă

Paradă moto

17:00 – 21:00

- Publicitate -

Show aviatic

Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație

Show pirotehnic

Extragere câștigători tombolă

21:15 – Foc de artificii

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean