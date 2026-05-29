Unde parchezi dacă vii la show-ul aviatic de la Aerodromul Strejnicu

Organizatorii evenimentului „Avioane și Motoare Airshow 2026” au transmis informații utile pentru participanții care vor veni sâmbătă, 30 mai, la Aerodromul Strejnicu.
Potrivit organizatorilor, accesul către parcarea destinată publicului se va face din strada Principală, cu viraj dreapta pe strada Stadionului. După stadionul Conpet, vizitatorii vor putea intra în parcarea amenajată pentru eveniment.
Din zona de parcare, publicul va avea acces direct către spațiul destinat spectatorilor.
Alte două spații de parcare cu plată vor fi disponibile în apropierea aerodromului. Este vorba despre parcarea Euro Parking, destinată tirurilor, aflată în imediata apropiere a sensului giratoriu de pe Centura de Vest a Ploieștiului, la intersecția cu DJ 129 spre Strejnicu, și parcarea de la restaurantul Axa, situată în apropierea aerodromului.
Persoanele care vor alege să vină la eveniment fără autoturism vor putea intra direct în zona publicului pe următoarea intrare după Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești.
Evenimentul „Avioane și Motoare” va avea loc sâmbătă, 30 mai, la Aerodromul Strejnicu. Intrarea este liberă.
Link-uri utile pentru șoferii care caută parcare
Parcare eveniment
• Waze: https://ul.waze.com/ul?ll=44.92107177%2C25.96318245&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
• Google Maps: https://maps.app.goo.gl/aPnS4rB7ada3FShX9
Parcare cu plată 1 (TIR-uri)
• Waze: https://ul.waze.com/ul?ll=44.92460421%2C25.97827792&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
• Google Maps: https://maps.app.goo.gl/y9392tvqcLJXcKD99
Parcare cu plată 2 (AXXA)
• Waze: https://ul.waze.com/ul?ll=44.92285701%2C25.97309589&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
• Google Maps: https://maps.app.goo.gl/hoKLsyeBJRr7XguX9
Programul evenimentului
12:00 – Începe accesul publicului
- Expoziție de mașini și motociclete de epocă
- Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale
- Street food
- Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare
14:00 – 17:00
- Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice
- Extrageri câștigători tombolă
- Paradă moto
17:00 – 21:00
- Show aviatic
- Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație
- Show pirotehnic
- Extragere câștigători tombolă
21:15 – Foc de artificii
Avioane & Motoare
Sponsor principal: Arca Village
Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster
Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan
Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean