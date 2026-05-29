Cum ajungi la show-ul aviatic de la Strejnicu cu transportul public

Cei care vor să ajungă sâmbătă, 30 mai, la show-ul aviatic Avioane și Motoare, organizat pe Aerodromul Strejnicu, pot opta și pentru transportul public.

O variantă este traseul 33 TCE, care circulă sâmbăta și duminica, pe ruta Hale Catedrală – Parc Municipal Vest, după următorul program:

Călătorii pot coborî la Parc Municipal Vest, iar de acolo pot merge pe jos către Aerodromul Strejnicu, unde va avea loc evenimentul.

Evenimentul Avioane și Motoare va avea loc sâmbătă, 30 mai, la Aerodromul Strejnicu. Accesul publicului începe la ora 12:00, iar intrarea este liberă.

Pe durata zilei, publicul va putea urmări demonstrații aeriene, evoluții în formație, lansări de parașutiști, expoziții de mașini și motociclete de epocă, demonstrații de robotică, curse între bolizi/motocicletă și avioane de acrobație, show pirotehnic și foc de artificii.

Programul evenimentului

12:00 – Începe accesul publicului

Expoziție de mașini și motociclete de epocă

Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale

Street food

Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare

14:00 – 17:00

Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice

Extrageri câștigători tombolă

Paradă moto

17:00 – 21:00

Show aviatic

Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație

Show pirotehnic

Extragere câștigători tombolă

21:15 – Foc de artificii

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean