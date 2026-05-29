Cum ajungi la show-ul aviatic de la Strejnicu cu transportul public

Cei care vor să ajungă sâmbătă, 30 mai, la show-ul aviatic Avioane și Motoare, organizat pe Aerodromul Strejnicu, pot opta și pentru transportul public.
O variantă este traseul 33 TCE, care circulă sâmbăta și duminica, pe ruta Hale Catedrală – Parc Municipal Vest, după următorul program:
Călătorii pot coborî la Parc Municipal Vest, iar de acolo pot merge pe jos către Aerodromul Strejnicu, unde va avea loc evenimentul.
Evenimentul Avioane și Motoare va avea loc sâmbătă, 30 mai, la Aerodromul Strejnicu. Accesul publicului începe la ora 12:00, iar intrarea este liberă.
Unde parchezi dacă vii la show-ul aviatic de la Aerodromul Strejnicu
Pe durata zilei, publicul va putea urmări demonstrații aeriene, evoluții în formație, lansări de parașutiști, expoziții de mașini și motociclete de epocă, demonstrații de robotică, curse între bolizi/motocicletă și avioane de acrobație, show pirotehnic și foc de artificii.
Programul evenimentului
12:00 – Începe accesul publicului
- Expoziție de mașini și motociclete de epocă
- Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale
- Street food
- Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare
14:00 – 17:00
- Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice
- Extrageri câștigători tombolă
- Paradă moto
17:00 – 21:00
- Show aviatic
- Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație
- Show pirotehnic
- Extragere câștigători tombolă
21:15 – Foc de artificii
Avioane & Motoare
Sponsor principal: Arca Village
Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster
Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan
Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean