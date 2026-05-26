Roboții construiți de elevi din Prahova și premiați internațional, prezentați la Avioane și Motoare 2026

Evenimentul Avioane și Motoare – Ploiești Air Show 2026, organizat pe 30 mai, la Aerodromul „Gheorghe Bănciulescu” din Strejnicu, nu va însemna doar avioane, mașini spectaculoase și motociclete. Publicul va putea descoperi și universul roboticii educaționale, prin demonstrații live susținute de unele dintre cele mai performante echipe de robotică din Prahova. Accesul publicului la eveniment este gratuit.

Elevii vor prezenta roboții construiți de ei, vor interacționa cu publicul și vor povesti despre competițiile internaționale la care au reprezentat România.

Printre echipele prezente se va număra Eastern Foxes, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” Ploiești, participantă în competiția FIRST Tech Challenge. Echipa are în palmares rezultate importante, inclusiv locul 3 mondial și premiul Think Award 1st Place la Campionatul Mondial din Houston. La Strejnicu, membrii echipei vor prezenta parcursul lor, valorile FTC și vor face demonstrații cu robotul construit de ei.

La eveniment va participa și BraveBots, echipa de robotică a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, activă în FIRST Tech Challenge încă din 2016. Echipa a reprezentat România la European Premier Event din Olanda, unde a obținut Inspire Award 1st și premiul Winning Alliance Captain. Publicul va putea vedea robotul echipei și va afla ce înseamnă munca din spatele performanței în robotică.

O altă echipă prezentă va fi Ro2D2, tot de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, dublă campioană națională și vicecampioană mondială în 2024. Ro2D2 este și prima echipă din afara Statelor Unite care a câștigat competiția Maryland Tech Invitational 2024. La Avioane și Motoare, echipa va prezenta proiectele, performanțele și experiența acumulată în competițiile STEAM.

Din Câmpina va veni echipa UNDEFINED, fondată în 2018, la inițiativa unui elev și cu sprijinul unui profesor de fizică. Membrii echipei vor aduce robotul pentru demonstrații live și vor povesti despre procesul de construcție, provocările sezonului competițional și ce înseamnă adaptarea într-o echipă de robotică.

La Strejnicu va fi prezentă și infO(1)Robotics, echipă a Colegiului Național „I.L. Caragiale” din Ploiești. La Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din Houston, echipa a obținut Sustain Award – locul al II-lea, s-a calificat în play-off-urile diviziei Ross și a ocupat locul 4 în lume la performanța individuală a robotului. Participanții la eveniment vor putea interacționa direct cu membrii echipei și vor vedea robotul în acțiune.

Publicul va putea cunoaște și echipa NYX Robotics, a Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum Ploiești, fondată în 2024 și participantă în competiția FIRST LEGO League. Echipa va prezenta robotul construit de elevi și experiența acumulată în primul sezon competițional.

Prin prezența acestor echipe, Avioane și Motoare 2026 aduce în fața publicului nu doar spectacolul vitezei și al acrobațiilor aeriene, ci și performanța tinerilor din Prahova în domeniul tehnologiei, inovației și educației STEM.

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean