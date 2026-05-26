Mina fantomă din Prahova. Cum arată în 2026 fostul gigant al lignitului de la Filipeștii de Pădure și ruinele spitalului minier

La marginea comunei Filipeștii de Pădure, acolo unde altădată mii de oameni lucrau zi și noapte pentru a scoate la suprafață lignitul care alimenta economia României, timpul pare să se fi oprit. Fosta exploatare minieră, una dintre cele mai importante din Muntenia în a doua jumătate a secolului trecut, a devenit în 2026 un vast teritoriu al ruinelor.

- Publicitate -

IMAGINI VIDEO LA FINALUL ARTICOLULUI

Mina, acum fantomă, cândva oferea peste 6.000 de locuri de muncă și producea sute de mii de tone de cărbune pe an. Astăzi, din una dintre cele mai importante exploatări miniere ale României au rămas doar clădiri abandonate, dealuri de steril și amintirea unei epoci care a schimbat destinul unei întregi comunități.

- Publicitate -

De la „aurul negru” al Prahovei la un peisaj al ruinelor

La aproape două decenii de la închiderea definitivă a exploatării miniere, mina de lignit de la Filipeștii de Pădure oferă una dintre cele mai puternice imagini ale declinului industriei românești. Ceea ce odinioară era un adevărat oraș industrial, plin de viață și activitate, a devenit astăzi un teritoriu pustiu, acoperit de vegetație sălbatică.

Fostele clădiri administrative, atelierele, platformele industriale și construcțiile care deserveau exploatarea sunt acum în ruină. Printre ele se remarcă și clădirea emblematică a fostului spital minier, cândva un punct vital pentru miile de angajați ai exploatării și familiile acestora. Ferestre lipsă, ziduri măcinate de vreme și copaci crescuți printre ruine descriu imaginea unui loc abandonat de ani buni.

Mina care a schimbat destinul comunei

Puțini își mai amintesc astăzi că exploatarea de lignit de la Filipeștii de Pădure a reprezentat unul dintre cele mai importante centre miniere din sudul țării. Prima atestare documentară a exploatării lignitului în zonă datează din anul 1875, perioadă în care cărbunele era folosit în principal pentru încălzirea locuințelor.

- Publicitate -

Dezvoltarea industrială a început însă în 1941, când, prin ordinul mareșalului Ion Antonescu, a fost înființată mina de la Filipeștii de Pădure ca exploatare independentă aflată în administrarea Căilor Ferate Române. Lignitul extras aici era utilizat drept combustibil pentru locomotivele și navele care funcționau cu abur.

După război, exploatarea s-a dezvoltat rapid. În anii ’50 a luat naștere Trustul Minier Muntenia, iar ulterior Combinatul Minier Ploiești, una dintre cele mai importante structuri miniere din România. În perioada sa de maximă dezvoltare, combinatul avea peste 30.000 de angajați, dintre care aproximativ 2.800 lucrau doar la Filipeștii de Pădure.

Producția maximă a exploatării a depășit 600.000 de tone de lignit anual, cea mai mare parte provenind din exploatările subterane. În anii ’80 și începutul anilor ’90, mina de la Filipești era considerată una dintre cele mai importante exploatări de lignit din România.

- Publicitate -

Peste 6.000 de oameni trăiau din mină

Perioada de glorie a minei a transformat complet localitatea. Dacă în 1930 comuna avea 4.777 de locuitori, până la sfârșitul anilor ’50 populația aproape se dublase, ajungând la aproximativ 10.000 de persoane, potrivit datelor istorice.

Salariile atractive și cererea mare de forță de muncă au adus la Filipești oameni din toate colțurile țării, în special din zonele sărace ale Moldovei. De asemenea, numeroși ingineri specializați în minerit făceau zilnic naveta de la București.

În perioada comunistă, exploatarea genera peste 6.000 de locuri de muncă. Nu mai puțin de 18 autobuze transportau zilnic muncitori chiar și de la peste 100 de kilometri distanță. Pentru aceștia au fost construite blocuri, școli, grădinițe și facilități sociale, iar comuna a început să semene cu un veritabil oraș industrial.

- Publicitate -

Spital, liceu, bibliotecă și fermă proprie

În jurul exploatării miniere s-a dezvoltat o adevărată industrie pe orizontală. Mina avea propriul spital pentru mineri și familiile acestora, liceu cu profil minier, grădiniță, club muncitoresc, bibliotecă, cantină, casă de oaspeți, ateliere de reparații și tâmplărie.

Cândva esențial pentru îngrijirea minerilor și a familiilor acestora, imobilul în care a funcționat spitalul minier, se află astăzi într-o stare avansată de degradare. Încă se mai văd coloanele fațadei, o arhitectură frumoasă a vremii.

Exista inclusiv o fermă care asigura o parte din hrana necesară pentru miile de angajați. Tot ceea ce era necesar funcționării unei comunități industriale era concentrat în jurul exploatării.

- Publicitate -

Astăzi, aproape toate aceste clădiri sunt abandonate. Unele au fost devastate de hoții de fier vechi, altele au fost distruse de vreme și nepăsare. Pe zidurile rămase în picioare se mai disting pe alocuri urmele unei epoci dispărute.

Declinul care a închis o epocă

Sfârșitul a început la finalul anilor ’90, când restructurările masive din industria minieră au dus la disponibilizări și închiderea treptată a exploatării. Lipsa unei piețe de desfacere pentru lignitul extras la Filipești și calitatea modestă a acestuia au contribuit decisiv la dispariția activității.

În câțiva ani, mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă, iar localitatea a intrat într-un proces lent de transformare economică și socială. Multe dintre clădirile ridicate pentru mină au rămas fără utilitate și au fost abandonate.

- Publicitate -

O istorie care încă poate fi citită printre ruine

În 2026, fostul complex minier și ruinele spitalului minier reprezintă una dintre cele mai impresionante mărturii ale trecutului industrial al Prahovei. Dealurile de steril, lacurile formate în fostele excavații și construcțiile înghițite de vegetație amintesc de perioada în care mii de oameni coborau zilnic în subteran pentru a scoate la lumină „aurul negru”.

Astăzi, liniștea a luat locul zgomotului utilajelor. Iar ceea ce a fost odată unul dintre cele mai importante motoare economice ale regiunii supraviețuiește doar prin ruinele sale și prin amintirile celor care au trăit epoca de aur a mineritului de la Filipeștii de Pădure.