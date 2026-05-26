Cât costă o tabără de vară în 2026? Ghid complet pentru părinții care vor să-și trimită copiii în tabere vara aceasta

Tabere la munte, la mare, în Maramureș sau în Delta Dunării, iată tot ce trebuie să știi înainte să rezervi. Vara se apropie cu pași repezi, iar în casele cu copii de vârstă școlară a început deja acea negociere familiară: unde mergem în vacanță, cât costă și ce include. Tabăra de vară rămâne, pentru mulți, cea mai dorită variantă, nu doar de copii, ci și de părinții care știu că o săptămână petrecută departe de ecrane, în mijlocul naturii sau la malul mării, face cât un an de terapie prin joc. Numai că, în 2026, prețurile au crescut semnificativ, iar ofertele sunt atât de variate încât e ușor să te rătăcești printre pachete și tarife.

- Publicitate -

Am verificat direct site-urile organizatorilor și am pus cap la cap tot ce trebuie să știe un părinte din Prahova care vrea să trimită copilul într-o tabără serioasă, cu supraveghere, masă inclusă și activități structurate. Iată ce am găsit.

Tabăra la munte — clasica și mereu populara alegere

Muntele rămâne destinația numărul unu pentru taberele școlare din România. Predeal, Straja, Poiana Brașov, Azuga — locații accesibile și din Prahova, cu trasee pentru toate vârstele și o infrastructură de tabere bine pusă la punct.

- Publicitate -

Cât costă? Prețurile pentru o săptămână (6 nopți / 7 zile) pornesc de la 1.500 de lei pentru un pachet standard — cazare, pensiune completă, activități de bază și supraveghere. Dacă adaugi transport cu autocarul, excursii tematice și activități sportive coordonate de instructori, totalul ajunge la 2.300 de lei/copil.

Concret, pentru Predeal – Valea Prahovei un pachet standard pornește de la 1.500 lei care include cazare și pensiune completă, iar pachetul extins cu activități educative, sportive și transport ajunge la 2.300 lei.

La Straja (Hunedoara), unul dintre cei mai activi organizatori de tabere rezidențiale din țară, prețurile pentru vara 2026 sunt între 1.950 și 2.220 lei/copil, cu transport la obiective, materiale, medalii, brățări și diplome incluse.

- Publicitate -

Ce include de obicei un pachet standard la munte:

Cazare în pensiune sau cabană autorizată (camere de 2–4 locuri)

Pensiune completă (3 mese/zi + gustări)

Supraveghere 24h (1 adult la 10–20 copii)

Activități zilnice: drumeții, jocuri de echipă, atelier de pictură, escaladă, orientare turistică

Seri tematice: foc de tabără, karaoke, discotecă, seara talentelor

Asistență medicală

Diplome și medalii la final

Ce nu include (și trebuie plătit separat):

Transportul dus-întors (calculat în funcție de numărul participanților și orașul de plecare)

Excursiile opționale (50–120 lei/persoană)

Biletele de intrare la obiective turistice

Cheltuieli personale ale copilului

Sfat practic: Taberele la munte se umplu rapid pentru seriile din iulie. Dacă plănuiți o tabără în Predeal sau pe Valea Prahovei, rezervarea cu 2–3 luni înainte este esențială. Un avans de 30% din preț blochează locul.

Tabăra la mare — soare, plajă și prietenii noi

Litoralul românesc — Costinești, Mamaia, Eforie Nord — este a doua mare destinație pentru taberele de vară. Atmosfera e mai relaxată decât la munte, ritmul e dat de plajă și apă, iar socializarea dintre copii din orașe diferite se întâmplă natural.

Cât costă? Prețurile sunt comparabile cu muntele, dar cu variații mai mari în funcție de stațiune și confort. O săptămână la Costinești pornește de la 1.200 lei în ofertă promoțională (rezervare până la 20 iunie 2026), ajungând la 1.500 lei după această dată.

- Publicitate -

La Mamaia, un pachet standard costă tot 1.500 lei, iar cel tematic cu excursii în Dobrogea și transport cu autocarul urcă la 2.000 lei/persoană.

Ce include de obicei un pachet standard la mare:

Cazare la pensiune sau hotel (camere cu baie proprie)

Pensiune completă

Animatori și monitori 24h

Acces la plajă și bază sportivă (volei pe nisip, fotbal, baschet)

Activități: concursuri sportive, disco în aer liber, seri tematice

Asistență medicală

Ce nu include (de obicei):

Transportul individual

Activitățile opționale cu plată (ski-jet, excursii, parcuri acvatice)

Cheltuieli personale

Sfat practic: Taberele de la mare din prima serie (a doua jumătate a lunii iunie, imediat după încheierea școlii) sunt cele mai căutate și se epuizează repede. Dacă înscrierea se face individual (nu ca grup de clasă), locurile se ocupă pe principiul „primul venit, primul servit”.

Tabăra în Maramureș — experiența autentică a României profunde

Maramureșul e o destinație aparte, aleasă de părinții care vor mai mult decât activități sportive — vor ca cei mici să trăiască ceva autentic: tradiții, peisaje de poveste, Mocănița, Cimitirul Vesel din Săpânța, mori de apă și mănăstiri de lemn. E o tabără cu greutate educativă reală.

- Publicitate -

Cât costă? Pentru o tabără de 6 nopți / 7 zile în Maramureș, la Ocna Șugatag (una dintre locațiile preferate de organizatori), prețul de listă este de 2.075 lei/copil — cazare la hotel 2* cu pensiune completă, ghidaj autorizat, animație, asistență medicală, diplome și medalii. Transportul nu este inclus și se calculează separat, în funcție de numărul participanților și orașul de plecare.

Un alt organizator cu experiență, propune o tabără tematică la Oncești (Maramureș) cu transport și excursii incluse în preț (cu plecare din București), dar taxele de intrare la obiective (circa 130 lei suplimentar) nu sunt acoperite.

Ce include de obicei un pachet în Maramureș:

Cazare la hotel sau pensiune (3*)

Pensiune completă

Ghid autorizat și animatori

Activități: tir cu arcul, jocuri de supraviețuire, dans tradițional, ateliere de meșteșuguri locale

Excursie opțională: Mocănița Vișeu de Sus, Cascada Cailor, Cimitirul Vesel Săpânța

Asistență medicală

Poze în format electronic, diplome, medalii

Ce nu include (de obicei):

Transportul dus-întors

Excursiile opționale (115–120 lei/persoană)

Bilete de intrare la obiective (Cimitirul Vesel: 5 lei/copil; Mocănița: 95 lei/copil)

Parcul acvatic (40–60 lei/copil)

Sfat practic: Taberele în Maramureș sunt preferate pentru grupurile de clasă organizate de cadre didactice. Locurile se ocupă în valuri, seria din 21–27 iunie 2026 era aproape epuizată la momentul verificării noastre. Unii organizatori cer minimum 40 de participanți plătitori pentru tariful afișat; grupurile mai mici plătesc un supliment.

- Publicitate -

Tabăra în Delta Dunării — natură sălbatică și aventură pe apă

Delta Dunării este destinația cu cel mai mare impact „wow” pentru un copil care n-a mai văzut niciodată o barcă pe canale, stuf cât casa și păsări rare la un metru distanță. Taberele din Deltă combină educația ecologică cu aventura și relaxarea — un mix greu de găsit altundeva.

Cât costă? Este categoria cu cea mai mare variație de prețuri și, totodată, cea în care tarifele exacte se obțin cel mai adesea la cerere, nu afișate direct pe site. Organizatorii recunoscuți propun pachete ce includ cazare 2–4 nopți, 3 mese/zi din bucătăria tradițională, excursie cu barca pe canale și lacuri (2–3 ore), acces la piscină și activități sportive.

Un alt organizator afișează oferte speciale pentru 2026 pornind de la 2.300 lei.

- Publicitate -

Ce include de obicei un pachet în Delta Dunării:

Cazare în pensiune sau resort (în apropierea canalelor)

Pensiune completă (pui, pește, legume, fructe, specific tradițional)

Excursie cu barca pe canalele Deltei (inclus)

Pescuit de pe ponton (cu sculele proprii)

Tenis de masă, badminton, fotbal, jocuri de apă

Piscină

Diplome de participare

La grupuri: 1 gratuitate la 4 locuri plătite pentru cadrul didactic însoțitor

Ce nu include (de obicei):

Transportul până la locație (Delta este singura destinație unde logistica de transport e semnificativă — autocarul ajunge până la Mahmudia sau Murighiol, de unde se continuă cu barca)

Excursii suplimentare pe canale

Activități cu plată (petrecere lipovenească, plimbări prelungite cu barca)

Sfat practic: Taberele în Deltă sunt, prin natura locației, mai dificil de organizat individual — distanța și transportul sunt obstacole reale pentru grupurile mici. Cel mai eficient este să vă alăturați unui grup organizat de școală sau să contactați direct organizatorul pentru o ofertă personalizată.

Ce trebuie să verifici înainte să rezervi

Indiferent de destinație, înainte de a plăti avansul, un părinte responsabil ar trebui să bifeze câteva lucruri esențiale:

- Publicitate -

Licența de turism — Orice organizator serios o afișează pe site. Fără licență, nu există protecție legală în cazul unor probleme. Raportul adult–copii — Standardul acceptat este 1 adult la maxim 20 de copii; organizatorii serioși practică 1 la 10. Asistența medicală — Prezența unui cadru medical autorizat pe toată durata taberei este obligatorie. Meniul — Cere un exemplu de meniu înainte de rezervare. E un indicator bun al seriozității organizatorului. Politica de anulare — Avansul este, de regulă, nereturnabil. Verifică dacă poți înlocui un copil retras cu altul. Recenziile — Google Reviews și grupurile de părinți din social media sunt surse valoroase de feedback real.

Prețurile din acest articol au fost verificate pe site-urile organizatorilor în mai 2026. Tarifele pot suferi modificări, iar locurile disponibile scad rapid pe măsură ce vara se apropie. Contactați direct organizatorii pentru oferte actualizate și disponibilitate.